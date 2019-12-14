ВСУ и СМИ готовят постановочные сюжеты об обстрелах, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 14 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила ВС Украины, а также украинских и иностранных журналистов, работающих в зоне военной операции в Донбассе, в подготовке постановочных сюжетов.
"Командование оккупационных сил продолжает активно привлекать западные СМИ для съемок провокационных постановочных видеосюжетов с целью обвинения Народной милиции ЛНР в несуществующих обстрелах", - заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
13 декабря, 12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
По его словам, с 10 декабря в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) приступила к работе группа журналистов западных и украинских СМИ, основные из них: "ICTV факты", "Радио свобода", "Донбасс реалии", "PVS news hour USA", "ORF Austria".
"Координацию работы осуществляют офицеры пресс-службы штаба ООС и 74 центра информационно-психологических операций Украины. Предположительно, съемки постановочных материалов закончатся к 25 декабря", - добавил Филипоненко.