ВСУ и СМИ готовят постановочные сюжеты об обстрелах, заявили в ЛНР

"Командование оккупационных сил продолжает активно привлекать западные СМИ для съемок провокационных постановочных видеосюжетов с целью обвинения Народной милиции ЛНР в несуществующих обстрелах", - заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе

На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе

По его словам, с 10 декабря в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) приступила к работе группа журналистов западных и украинских СМИ, основные из них: "ICTV факты", "Радио свобода", "Донбасс реалии", "PVS news hour USA", "ORF Austria".