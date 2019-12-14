Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Песня называется "Make It Rain Champagne" и исполняется на английском языке.
Артист выступал в образе Сердючки с 1993 года. За это время он выпустил свыше десяти студийных альбомов и больше 20 видеоклипов.
В 2008 году Данилко занял второе место на Евровидении в Хельсинки и получил звание Народного артиста Украины. Летом 2018-го он решил отказаться от образа и объявил о прощальном туре Сердючки.