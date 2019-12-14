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2019-12-14T15:31+0300
https://ria.ru/20191214/1562393189.html
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
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РИА Новости

Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню

14:38 14.12.2019 (обновлено: 15:31 14.12.2019)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Песня называется "Make It Rain Champagne" и исполняется на английском языке.
Артист выступал в образе Сердючки с 1993 года. За это время он выпустил свыше десяти студийных альбомов и больше 20 видеоклипов.
В 2008 году Данилко занял второе место на Евровидении в Хельсинки и получил звание Народного артиста Украины. Летом 2018-го он решил отказаться от образа и объявил о прощальном туре Сердючки.
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КультураВерка Сердючка (Андрей Данилко)Украина
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