Успеть с обменом в Донбассе до Нового года возможно, заявили в Киеве

КИЕВ, 14 дек – РИА Новости. Окончательная формула обмена удерживаемых лиц будет известна после заседания контактной группы по Донбассу в Минске 18 декабря, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
"Думаю, она (формула - ред.) будет понятна после работы 18 декабря в Минске, где будет проведена плановая сессия ТКГ (трехсторонней контактной группы - ред.). Моя коллега, адвокат-юрист Валерия Лутковская (которая входит в гуманитарную группу), должна будет финализировать эту историю. И это будет тяжелая миссия", - сказал он в интервью изданию "Левый берег", комментируя тезис, что президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в "нормандском формате" говорил о формуле "всех на всех", тогда как президент РФ Владимир Путин говорил о "всех установленных на всех установленных".
Он отметил, что в данном вопросе украинская сторона следует американскому или израильскому принципу, где каждый украинский солдат или заключенный ценнее, "чем сто чужих".
"Я вначале не очень разбирался в понятиях "всех на всех", "подтвержденные", "установленные". Потом уже в силу общения многое понял. Базовая инициатива украинской делегации была такой: главное - отдайте всех наших. Ну и заберите всех своих. Мы с этим согласны, причем даже не будем спорить о соразмерности обмена – кого больше или меньше, – нам важны наши люди", - отметил Резников.
Он добавил, что Украина располагает информацией об удерживаемых в самопровозглашенных республиках и на российской территории, однако российская сторона не всегда их подтверждает, то есть, они считаются "установленными", а не подтвержденными.
Резников считает, что успеть провести обмен до конца года "сложно, но возможно".
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