Успеть с обменом в Донбассе до Нового года возможно, заявили в Киеве

"Думаю, она (формула - ред.) будет понятна после работы 18 декабря в Минске, где будет проведена плановая сессия ТКГ (трехсторонней контактной группы - ред.). Моя коллега, адвокат-юрист Валерия Лутковская (которая входит в гуманитарную группу), должна будет финализировать эту историю. И это будет тяжелая миссия", - сказал он в интервью изданию "Левый берег", комментируя тезис, что президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в "нормандском формате" говорил о формуле "всех на всех", тогда как президент РФ Владимир Путин говорил о "всех установленных на всех установленных".