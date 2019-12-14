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Синоптики предупредили о мокром снеге в Москве
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РИА Новости

Синоптики предупредили о мокром снеге в Москве

14:23 14.12.2019 (обновлено: 14:24 14.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПрохожие во время снегопада в Москве
Прохожие во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Прохожие во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мокрый снег ожидается в Москве в воскресенье, местами возможен ледяной дождь, сообщили РИА Новости синоптики центра погоды" Фобос".
"Небольшие осадки ночью преимущественно в виде мокрого снега, небольшие осадки днём тоже преимущественно в виде мокрого снега и дождя", - сообщил ведущий специалист центра Михаил Леус.
В свою очередь его коллега Евгений Тишковец отметил, что локально в столице может пройти и ледяной дождь.
"Он условно может быть, очень локально, точечно",- сказал Тишковец.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
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Михаил ЛеусЕвгений ТишковецМоскваОбщество
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