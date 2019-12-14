Синоптики предупредили о мокром снеге в Москве

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мокрый снег ожидается в Москве в воскресенье, местами возможен ледяной дождь, сообщили РИА Новости синоптики центра погоды" Фобос".
"Небольшие осадки ночью преимущественно в виде мокрого снега, небольшие осадки днём тоже преимущественно в виде мокрого снега и дождя", - сообщил ведущий специалист центра Михаил Леус.
В свою очередь его коллега Евгений Тишковец отметил, что локально в столице может пройти и ледяной дождь.
"Он условно может быть, очень локально, точечно",- сказал Тишковец.
30 мая 2017, 21:45Уровни опасности погоды