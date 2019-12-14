СК начал проверку после падения башенного крана на Урале

Опрокидывание башенного крана на проезжую часть дороги в Карпинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту падения башенного крана на проезжую часть в субботу в городе Следователи начали проверку по факту падения башенного крана на проезжую часть в субботу в городе Карпинске Свердловской области, сообщает СУСК по региону.

Ранее областная прокуратура сообщала, что в городе Карпинске на проезжую часть опрокинулся башенный кран, который поднимал металлическую решетку. В результате серьезно пострадал крановщик.

"Организована доследственная проверка по сообщению о падении башенного крана, в результате чего пострадал крановщик", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 67-летний крановщик с телесными повреждениями доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.