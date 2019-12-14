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СК начал проверку после падения башенного крана на Урале
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РИА Новости

СК начал проверку после падения башенного крана на Урале

14:22 14.12.2019 (обновлено: 14:26 14.12.2019)
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© Фото : СК РФ по Свердловской области Опрокидывание башенного крана на проезжую часть дороги в Карпинске
Опрокидывание башенного крана на проезжую часть дороги в Карпинске
© Фото : СК РФ по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту падения башенного крана на проезжую часть в субботу в городе Карпинске Свердловской области, сообщает СУСК по региону.
Ранее областная прокуратура сообщала, что в городе Карпинске на проезжую часть опрокинулся башенный кран, который поднимал металлическую решетку. В результате серьезно пострадал крановщик.
"Организована доследственная проверка по сообщению о падении башенного крана, в результате чего пострадал крановщик", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 67-летний крановщик с телесными повреждениями доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
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Следователь провел осмотр места происшествия, запросил документы по соблюдению техники безопасности работ и относительно конструкции башенного крана. Помимо этого, в настоящее время опрашиваются очевидцы, руководители и рабочие строительной компании, устанавливается степень тяжести вреда здоровью крановщика. Решается вопрос с назначением технических экспертиз, уточняет СУСК.
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Следственный комитет РФСвердловская областьКарпинскПроисшествия
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