СК начал проверку после падения башенного крана на Урале

Ранее областная прокуратура сообщала, что в городе Карпинске на проезжую часть опрокинулся башенный кран, который поднимал металлическую решетку. В результате серьезно пострадал крановщик.
"Организована доследственная проверка по сообщению о падении башенного крана, в результате чего пострадал крановщик", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 67-летний крановщик с телесными повреждениями доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Следователь провел осмотр места происшествия, запросил документы по соблюдению техники безопасности работ и относительно конструкции башенного крана. Помимо этого, в настоящее время опрашиваются очевидцы, руководители и рабочие строительной компании, устанавливается степень тяжести вреда здоровью крановщика. Решается вопрос с назначением технических экспертиз, уточняет СУСК.