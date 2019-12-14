На "Союзмультфильме" показали продолжение мультфильма "Умка"

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьера третьей части мультфильма "Умка" прошла на киностудии " Премьера третьей части мультфильма "Умка" прошла на киностудии " Союзмультфильм " в субботу, передает корреспондент РИА Новости

"Мне кажется, "Умка" не стареет, несмотря на то, что прошло уже почти 50 лет с момента создания фильма. Мы с тревогой и с надеждой ожидаем реакцию зрителей, Конечно, "Союзмультфильм" развивает и новые линейки, персонажи. Но и "Умку", я думаю, мы тоже не забудем, будем его любить и развивать. Министерство культуры поддерживает такие хорошие начинания "Союзмультфильма", сказал замминистра культуры Павел Степанов на премьере мультфильма

Гендиректор "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила, что в советское время студия не создавала сериалы.

"От одного до другого фильма иногда могло пройти по два-три года. В нашем случае прошло больше 50 лет. Я считаю, что мультфильм у нас получился. Он такой же трогательный, такой же милый, передает все те же ценности, которые закладывались в "Умку" его создателями 50 лет назад", - сказала Слащева.

Директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев подчеркнул, что этот мультфильм важен для самой студии.

"Умка" - это кино не только про медведей и экологическое мышление, это фильм про семью. "Союзмультфильм" - студия с 80-летней историей, на которой работают династии. И в том числе на "Умке" происходили истории, когда аниматоры нынешнего поколения приходили к своим родителям за благословением, чтобы сделать нового "Умку", - сказал Машковцев.