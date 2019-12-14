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2019-12-14T13:53+0300
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Участник "Голоса" удивил зрителей необычным исполнением хита Rammstein
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РИА Новости

Участник "Голоса" удивил зрителей необычным исполнением хита Rammstein

13:50 14.12.2019 (обновлено: 13:53 14.12.2019)
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Участник песенного шоу "Голос" Ив Набиев удивил зрителей и членов жюри необычным исполнением песни Ausländer немецкой группы Rammstein во время этапа нокаутов.
Певец из команды Сергея Шнурова в образе Зорро превратил рок-композицию в театральное представление со странными танцами и мелодичным вокалом, что высоко оценили члены жюри и зрители на YouTube.
"Это был динамичный артистичный номер", — прокомментировал Валерий Сюткин.
"По-хорошему удивили! Отличный номер и великолепный выбор песни — именно таким и должен быть современный "Голос" — написал Арсен Стоян.
"Никогда не была фанаткой Раммштайн, но исполнение Ива меня пробрало до мурашек! Очень артистично!" — поделилась впечатлениями Валерия Савинова.
"Восторг — и больше ничего! Песня, превращенная в шедевр! Браво настоящему таланту!" — прокомментировала @Albina F.
"Теперь я понимаю, чего не хватало "Голосу". Rammstein", — написала Алина Матвеева.
"Всегда мечтал услышать в этом проекте", — заявил @Aleksander Orlow.
Несмотря на положительные отзывы, наставник Сергей Шнуров выбрал Антона Токарева, который прошел в следующий этап.
Набиева спасла Полина Гагарина, в команде которой он теперь продолжит бороться за победу.
По итогам этапа нокаутов команду лидера группировки "Ленинград" и шоу покинул Ильдар Абдуллин.
Обсуждение и решение Наставника. Команда Гагариной - Нокауты - Голос - Сезон 8
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КультураМузыкаНовости культуры"Голос"Валерий СюткинRammsteinЛенинградШнур (Сергей Шнуров)Полина Гагарина
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