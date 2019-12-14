Участник "Голоса" удивил зрителей необычным исполнением хита Rammstein

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Участник песенного шоу "Голос" Ив Набиев удивил зрителей и членов жюри необычным исполнением песни Ausländer немецкой группы Rammstein во время этапа нокаутов.

Певец из команды Сергея Шнурова в образе Зорро превратил рок-композицию в театральное представление со странными танцами и мелодичным вокалом, что высоко оценили члены жюри и зрители на YouTube.

"Это был динамичный артистичный номер", — прокомментировал Валерий Сюткин.

"По-хорошему удивили! Отличный номер и великолепный выбор песни — именно таким и должен быть современный "Голос" — написал Арсен Стоян.

"Никогда не была фанаткой Раммштайн, но исполнение Ива меня пробрало до мурашек! Очень артистично!" — поделилась впечатлениями Валерия Савинова.

"Восторг — и больше ничего! Песня, превращенная в шедевр! Браво настоящему таланту!" — прокомментировала @Albina F.

"Теперь я понимаю, чего не хватало "Голосу". Rammstein", — написала Алина Матвеева.

"Всегда мечтал услышать в этом проекте", — заявил @Aleksander Orlow.

Несмотря на положительные отзывы, наставник Сергей Шнуров выбрал Антона Токарева, который прошел в следующий этап.

Набиева спасла Полина Гагарина, в команде которой он теперь продолжит бороться за победу.