Участник "Голоса" удивил зрителей необычным исполнением хита Rammstein

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Участник песенного шоу "Голос" Ив Набиев удивил зрителей и членов жюри необычным исполнением песни Ausländer немецкой группы Rammstein во время этапа нокаутов.
Певец из команды Сергея Шнурова в образе Зорро превратил рок-композицию в театральное представление со странными танцами и мелодичным вокалом, что высоко оценили члены жюри и зрители на YouTube.
"Это был динамичный артистичный номер", — прокомментировал Валерий Сюткин.
"По-хорошему удивили! Отличный номер и великолепный выбор песни — именно таким и должен быть современный "Голос" — написал Арсен Стоян.
"Никогда не была фанаткой Раммштайн, но исполнение Ива меня пробрало до мурашек! Очень артистично!" — поделилась впечатлениями Валерия Савинова.
"Восторг — и больше ничего! Песня, превращенная в шедевр! Браво настоящему таланту!" — прокомментировала @Albina F.
"Теперь я понимаю, чего не хватало "Голосу". Rammstein", — написала Алина Матвеева.
"Всегда мечтал услышать в этом проекте", — заявил @Aleksander Orlow.
Несмотря на положительные отзывы, наставник Сергей Шнуров выбрал Антона Токарева, который прошел в следующий этап.
Набиева спасла Полина Гагарина, в команде которой он теперь продолжит бороться за победу.
По итогам этапа нокаутов команду лидера группировки "Ленинград" и шоу покинул Ильдар Абдуллин.