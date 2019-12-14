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Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты "Мир"
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РИА Новости

Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты "Мир"

13:45 14.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Сейчас расчеты с помощью карты "Мир" обязательны для продавцов и исполнителей, у которых выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год превышает 40 миллионов рублей. Законопроект включает с 31 декабря 2019 года владельцев агрегаторов в круг субъектов предпринимательской деятельности, обязанных принимать к оплате карты "Мир".
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Одновременно предусматривается поэтапное снижение порога выручки, выше которого продавцы, исполнители и владельцы агрегаторов должны обеспечить потребителям возможность рассчитываться с помощью карт "Мир". Этот порог с 1 сентября 2020 года снижается до 30 миллионов рублей, с 1 января 2021 года — до 20 миллионов.
"Принятие законопроекта будет стимулировать дальнейшее расширение инфраструктуры приема национальных платежных инструментов и развитие безналичных расчетов, в том числе через сеть интернет, повышение прозрачности сегмента дистанционной торговли, создаст условия для повышения уровня защищенности прав потребителей товаров и услуг", - считает правительство. При этом оно обращает внимание, что на сегодняшний день многие торгово-сервисные предприятия с годовым оборотом от 20 миллионов рублей уже принимают к оплате карты "Мир".
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Безналичные платежи сейчас составляют более 60% всех платежей, а граждане "охотнее оплачивают товары, работы и услуги с помощью безналичных форм оплаты", отмечают разработчики проекта. У тех же торгово-сервисных предприятий, которые до этого не принимали карты "Мир", по оценке кабмина, возникнут новые расходы в размере от 0,5% до 1,8% от карточного оборота, но при этом вырастет оборот и снизятся затраты на инкассацию.
Правительство также обращает внимание, что масштабный теневой рынок, связанный с продажей контрафактной продукции (в том числе нелегально импортируемой), существует в значительной мере за счет организаций с небольшим оборотом (часто предприятий-однодневок), использующих лишь наличную форму оплаты. Чаще всего такая продукция реализуется через интернет. В случае принятия законопроекта такие недобросовестные участники рынка "будут поставлены перед необходимостью либо изменения модели ведения бизнеса, либо ухода с рынка", считает кабмин.
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карта МирГосдума РФПравительство РФРоссияЭкономика
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