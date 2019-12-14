Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом на Урале

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава СК РФ Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о ДТП с автобусом в Свердловской области , сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как ранее сообщал РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, ДТП произошло в 7.10 (5.10 мск) на 242-м километре трассы Пермь - Екатеринбург. Автобус съехал с трассы и перевернулся. В машине находились 53 пассажира, которые ехали с концерта певца Макса Коржа, проходившего в Перми. Пресс-служба ГИБДД России сообщила, что пострадали 15 человек.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбужденного следственными органами СК России по Свердловской области в связи с ДТП с автобусом, в котором пострадало несколько человек", - говорится в сообщении.

Ранее СК по Свердловской области сообщил, что среди пострадавших есть подростки.