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Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом на Урале
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РИА Новости
Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом на Урале
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о ДТП с автобусом в Свердловской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
2019-12-14T13:42+0300
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Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом на Урале

13:42 14.12.2019
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о ДТП с автобусом в Свердловской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Как ранее сообщал РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, ДТП произошло в 7.10 (5.10 мск) на 242-м километре трассы Пермь - Екатеринбург. Автобус съехал с трассы и перевернулся. В машине находились 53 пассажира, которые ехали с концерта певца Макса Коржа, проходившего в Перми. Пресс-служба ГИБДД России сообщила, что пострадали 15 человек.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбужденного следственными органами СК России по Свердловской области в связи с ДТП с автобусом, в котором пострадало несколько человек", - говорится в сообщении.
Ранее СК по Свердловской области сообщил, что среди пострадавших есть подростки.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинСвердловская областьПроисшествия
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