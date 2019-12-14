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Врио главы Приангарья представит план восстановления региона в январе
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РИА Новости

Врио главы Приангарья представит план восстановления региона в январе

13:37 14.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
ТУЛУН (Иркутская область), 14 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев намерен в январе 2020 года представить свою программу восстановления региона после летних паводков.
В пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло представил депутатам регионального парламента и членам правительства Кобзева, который указом президента после отставки губернатора Сергея Левченко был назначен врио главы Приангарья. Своей приоритетной задачей Кобзев назвал восстановление прав граждан, пострадавших от наводнения.
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По словам Кобзева, предстоит еще много работы, в том числе корректировка межбюджетного соотношения и инвестиционной привлекательности региона. Он отметил, что кадровое оформление всех юридических документов будет завершено до 20 декабря.
"Изучу бюджет. Индивидуально более детально рассмотрим. Буду готов в январе уже представить свою программу (восстановления региона после паводков - ред.)", - сказал он журналистам.
Врио губернатора региона считает, что создание комплекса жилищной инфраструктуры позволит снизить отток населения.
"Да, трагедия была, но на сегодняшний день мы сделаем все, чтобы она не повторялась", - заявил врио главы региона.
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В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
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