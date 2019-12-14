Врио главы Приангарья представит план восстановления региона в январе

В пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло представил депутатам регионального парламента и членам правительства Кобзева, который указом президента после отставки губернатора Сергея Левченко был назначен врио главы Приангарья. Своей приоритетной задачей Кобзев назвал восстановление прав граждан, пострадавших от наводнения.

Николай Алексеенко: люди в Тулуне были в воде, белые от холода и страха

Николай Алексеенко: люди в Тулуне были в воде, белые от холода и страха

По словам Кобзева, предстоит еще много работы, в том числе корректировка межбюджетного соотношения и инвестиционной привлекательности региона. Он отметил, что кадровое оформление всех юридических документов будет завершено до 20 декабря.