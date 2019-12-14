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Глава Бурятии объявил 31 декабря выходным днем
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РИА Новости

Глава Бурятии объявил 31 декабря выходным днем

13:25 14.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Цыденов
Алексей Цыденов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Алексей Цыденов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 дек - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов перенес выходной для госслужащих с субботы, 28 декабря, на последний день месяца, сообщил пресс-секретарь губернатора Алексей Фишев.
"Глава Бурятии своим указом перенес выходной день - субботу, 28 декабря, на вторник, 31 декабря, для работников госорганов и учреждений Республики Бурятия. Федеральным органам власти и частным организациям рекомендовано перенести выходной день для своих работников", - говорится в сообщении.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого несколько российских регионов сделали 31 декабря выходным.
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