В Тюмени завели дело после гибели человека при пожаре в диспансере

По данным МЧС РФ, сообщение о пожаре в наркологическом диспансере на улице Новая 2, строение 3, в Тюмени поступило в 23.00 мск. В 23.15 мск пожар был локализован, а еще через 11 минут полностью ликвидирован на площади 10 квадратных метров. В результате возгорания один человек погиб, еще семь пострадали. Пресс-служба областного департамента здравоохранения сообщила, что 12 человек доставлены в больницу после пожара. Прокуратура начала проверку.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в результате пожара в наркологическом диспансере по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что с места происшествия изъяты вещественные доказательства. Также допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы.