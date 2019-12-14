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В Тюмени завели дело после гибели человека при пожаре в диспансере
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РИА Новости

В Тюмени завели дело после гибели человека при пожаре в диспансере

13:23 14.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в наркологическом диспансере в Тюмени, в результате которого один человек погиб и 12 пострадали, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.
По данным МЧС РФ, сообщение о пожаре в наркологическом диспансере на улице Новая 2, строение 3, в Тюмени поступило в 23.00 мск. В 23.15 мск пожар был локализован, а еще через 11 минут полностью ликвидирован на площади 10 квадратных метров. В результате возгорания один человек погиб, еще семь пострадали. Пресс-служба областного департамента здравоохранения сообщила, что 12 человек доставлены в больницу после пожара. Прокуратура начала проверку.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в результате пожара в наркологическом диспансере по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что с места происшествия изъяты вещественные доказательства. Также допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы.
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Следственный комитет РФТюменьПроисшествия
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