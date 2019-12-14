В Тюмени завели дело после гибели человека при пожаре в диспансере

По данным МЧС РФ, сообщение о пожаре в наркологическом диспансере на улице Новая 2, строение 3, в Тюмени поступило в 23.00 мск. В 23.15 мск пожар был локализован, а еще через 11 минут полностью ликвидирован на площади 10 квадратных метров. В результате возгорания один человек погиб, еще семь пострадали. Пресс-служба областного департамента здравоохранения сообщила, что 12 человек доставлены в больницу после пожара. Прокуратура начала проверку.