Путин поздравил главу Казахстана с Днем независимости республики

"Общеизвестны успехи, достигнутые вашей страной в социально-экономической, научно-технической и многих других областях. Казахстан по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня", - говорится в телеграмме Путина , которую цитирует пресс-служба.

Он подчеркнул, что отношения между двумя государствами "динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества". "Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также координация усилий в рамках евразийских интеграционных процессов", - подчеркнул Путин.