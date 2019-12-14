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Путин поздравил главу Казахстана с Днем независимости республики
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РИА Новости

Путин поздравил главу Казахстана с Днем независимости республики

13:22 14.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 14 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, в которой поздравил его с Днем независимости республики и отметил высокий авторитет Казахстана на международной арене, сообщила пресс-служба Токаева.

"Общеизвестны успехи, достигнутые вашей страной в социально-экономической, научно-технической и многих других областях. Казахстан по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня", - говорится в телеграмме Путина, которую цитирует пресс-служба.

Он подчеркнул, что отношения между двумя государствами "динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества". "Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также координация усилий в рамках евразийских интеграционных процессов", - подчеркнул Путин.
Согласно пресс-релизу, президент РФ пожелал Токаеву крепкого здоровья и успехов, а гражданам страны – счастья и процветания.
Казахстан будет отмечать 28-летие со дня обретения независимости 16-17 декабря.
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Касым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинРоссияКазахстанВ мире
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