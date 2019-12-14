На Урале башенный кран упал на проезжую часть, пострадал крановщик

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Башенный кран опрокинулся в субботу в городе Башенный кран опрокинулся в субботу в городе Карпинск Свердловской области , в результате инцидента серьезно пострадал крановщик, сообщает прокуратура региона.

"Установлено, что сегодня, 14 декабря 2019 года, на территории строительной площадки многоквартирного дома, расположенной по улице Луначарского в городе Карпинск, при проведении строительных работ по подъему груза (металлической решетки) произошло опрокидывание на проезжую часть дороги по улицу Луначарского башенного крана", - говорится в сообщении.

Установлено, что многоквартирный дом строит подрядная организация ООО "СК Марк". В результате произошедшего серьезно пострадал крановщик 1952 года рождения, который является работником ООО "СК Марк". В настоящее время он доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая помощь, отмечает прокуратура.

При падении крана повреждены две опоры электропередач. Место происшествия перекрыто. На место ЧП выехал прокурор города Андрей Аржаховский.