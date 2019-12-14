На Урале башенный кран упал на проезжую часть, пострадал крановщик

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Башенный кран опрокинулся в субботу в городе Карпинск Свердловской области, в результате инцидента серьезно пострадал крановщик, сообщает прокуратура региона.
"Установлено, что сегодня, 14 декабря 2019 года, на территории строительной площадки многоквартирного дома, расположенной по улице Луначарского в городе Карпинск, при проведении строительных работ по подъему груза (металлической решетки) произошло опрокидывание на проезжую часть дороги по улицу Луначарского башенного крана", - говорится в сообщении.
© Фото : СК РФ по Свердловской области Опрокидывание башенного крана на проезжую часть дороги в Карпинске
Опрокидывание башенного крана на проезжую часть дороги в Карпинске
Установлено, что многоквартирный дом строит подрядная организация ООО "СК Марк". В результате произошедшего серьезно пострадал крановщик 1952 года рождения, который является работником ООО "СК Марк". В настоящее время он доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая помощь, отмечает прокуратура.
При падении крана повреждены две опоры электропередач. Место происшествия перекрыто. На место ЧП выехал прокурор города Андрей Аржаховский.
Прокуратура выясняет все обстоятельства несчастного случая. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований закона о технике безопасности и об охране труда на предприятии. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.
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