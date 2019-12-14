Врио главы Приангарья назвал сроки ликвидации последствий паводка

ИРКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Последствия паводка в Иркутской области планируется ликвидировать к августу следующего года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора региона Игоря Кобзева.
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев находится в рабочей поездке в Тулунском и Нижнеудинском районах вместе с региональными чиновниками и общественниками. В программе визита – посещение объектов социальной инфраструктуры, пострадавших во время наводнения летом 2019 года.
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Глава Приангарья посетил стройплощадку в микрорайоне Угольщиков в Тулуне. Сейчас здесь возводится три двухэтажных многоквартирных дома, каждый рассчитан на 24 семьи. Следующим пунктом программы стал осмотр микрорайона Березовая Роща. Эта площадка определена под индивидуальную жилую застройку. Сейчас здесь возводится одновременно 37 домов, 25 из них должны быть готовы в конце декабря.
"Надеюсь, что с учетом полного восстановления и создания инфраструктуры мы справимся с ликвидацией последствий паводка к августу следующего года", - сказал Игорь Кобзев.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
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