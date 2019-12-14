Врио главы Приангарья назвал сроки ликвидации последствий паводка

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев находится в рабочей поездке в Тулунском и Нижнеудинском районах вместе с региональными чиновниками и общественниками. В программе визита – посещение объектов социальной инфраструктуры, пострадавших во время наводнения летом 2019 года.

Глава Приангарья посетил стройплощадку в микрорайоне Угольщиков в Тулуне. Сейчас здесь возводится три двухэтажных многоквартирных дома, каждый рассчитан на 24 семьи. Следующим пунктом программы стал осмотр микрорайона Березовая Роща. Эта площадка определена под индивидуальную жилую застройку. Сейчас здесь возводится одновременно 37 домов, 25 из них должны быть готовы в конце декабря.