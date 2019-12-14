Против одесского управления ГСЧС завели дело после пожара в колледже

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило дело против должностных лиц главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило дело против должностных лиц главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Одесской области после пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщила пресс-служба ГБР.

В пятницу представитель прокуратуры Одесской области Екатерина Новачлы сообщила, что правоохранители проводят обыски в здании областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в связи с пожаром в колледже в Одессе.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, осуществляют досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, повлекшего тяжкие последствия", - сообщила пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.