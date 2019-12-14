Против одесского управления ГСЧС завели дело после пожара в колледже

КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило дело против должностных лиц главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Одесской области после пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщила пресс-служба ГБР.
В пятницу представитель прокуратуры Одесской области Екатерина Новачлы сообщила, что правоохранители проводят обыски в здании областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в связи с пожаром в колледже в Одессе.
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"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, осуществляют досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, повлекшего тяжкие последствия", - сообщила пресс-служба ведомства.
Дело возбуждено по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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В одесском колледже экономики 4 ноября произошел пожар. Погибли 16 человек, 30 пострадали. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.