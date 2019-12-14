На Эльбрусе открыли юбилейный горнолыжный сезон

ПОЛЯНА АЗАУ (Кабардино-Балкария), 14 дек – РИА Новости. Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в субботу открыли юбилейный, пятидесятый горнолыжный сезон на Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в субботу открыли юбилейный, пятидесятый горнолыжный сезон на Эльбрусе , передает корреспондент РИА Новости.

Первый сезон на Эльбрусе был открыт 12 января 1970 года, когда здесь впервые заработала канатная дорога. С тех пор горнолыжные трассы на высочайшей горе Европы ежегодно привлекают тысячи любителей спорта и активного отдыха.

Ранее сообщалось, что 5 декабря на курорте для катания открыли самую верхнюю трассу, остальные две трассы начнут функционировать после того, как в горах выпадет достаточное количество снега.

"Уверен, Эльбрус ждут позитивные изменения. Приглашаю всех приезжать на Северный Кавказ и получать удовольствие", - сказал Матовников на церемонии открытия. Полпред также дал старт соревнованиям юных горнолыжников из местной спортшколы.

В субботу для всех посетителей курорта гондольная канатная дорога работает бесплатно с 11 до 17 часов. Кроме того, на поляне Азау организована развлекательная программа, проходят спортивные состязания, также работают площадки "Почты России", где каждый желающий может подписать и отправить открытку из новой серии "Виды Кабардино-Балкарии", а также отправить письмо Деду Морозу. Одну из таких открыток отправил Казбек Коков.