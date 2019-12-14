Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T12:46+0300
https://ria.ru/20191214/1562391135.html
На Эльбрусе открыли юбилейный горнолыжный сезон
https://cdn22.img.ria.ru/images/152546/78/1525467885_0:253:3072:1980_1036x0_80_0_0_fc3869bbcfc479a24b41324b25c0cb51.jpg
РИА Новости

На Эльбрусе открыли юбилейный горнолыжный сезон

12:46 14.12.2019
2377
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на курорте "Эльбрус"
Отдыхающие на курорте Эльбрус
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
ПОЛЯНА АЗАУ (Кабардино-Балкария), 14 дек – РИА Новости. Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в субботу открыли юбилейный, пятидесятый горнолыжный сезон на Эльбрусе, передает корреспондент РИА Новости.
Первый сезон на Эльбрусе был открыт 12 января 1970 года, когда здесь впервые заработала канатная дорога. С тех пор горнолыжные трассы на высочайшей горе Европы ежегодно привлекают тысячи любителей спорта и активного отдыха.
Канатная дорога горно-туристического центра в Красной Поляне
6 декабря, 01:18Туризм
В Сочи стартует горнолыжный сезон
Ранее сообщалось, что 5 декабря на курорте для катания открыли самую верхнюю трассу, остальные две трассы начнут функционировать после того, как в горах выпадет достаточное количество снега.
"Уверен, Эльбрус ждут позитивные изменения. Приглашаю всех приезжать на Северный Кавказ и получать удовольствие", - сказал Матовников на церемонии открытия. Полпред также дал старт соревнованиям юных горнолыжников из местной спортшколы.
Сноубордисты
28 ноября, 16:36Туризм
Россияне стали больше интересоваться горнолыжным отдыхом
В субботу для всех посетителей курорта гондольная канатная дорога работает бесплатно с 11 до 17 часов. Кроме того, на поляне Азау организована развлекательная программа, проходят спортивные состязания, также работают площадки "Почты России", где каждый желающий может подписать и отправить открытку из новой серии "Виды Кабардино-Балкарии", а также отправить письмо Деду Морозу. Одну из таких открыток отправил Казбек Коков.
Вечером гостей курорта ждет спуск спасателей с фальшфейерами и традиционный фейерверк.
611000
Обсудить 0
Казбек КоковАлександр МатовниковСеверный КавказЭльбрусОбщество
Рекомендуем
Поезд Московского центрального диаметра
Власти Москвы предложили поменять названия ряда станций МЦД
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков предсказал "мрачный сценарий" для Европы
Врач во время осмотра пациента
Число пострадавших в ДТП в Свердловской области выросло до 15 человек
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Глава ДНР высказался о законе об особом статусе Донбасса
Германский бундестаг в Берлине
В бундестаге прокомментировали высылку дипломатов из России
Компрессорная установка месторождения природного газа
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Бессонница
Врач оценил список продуктов, вызывающих бессонницу
Новорожденные дети
Названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Участник Поля чудес отгадал слово с ошибкой и победил
Участник "Поля чудес" отгадал слово с ошибкой и победил
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко
КПРФ хочет выдвинуть Левченко на выборы губернатора Иркутской области
Новый смартфон компании Apple
В России рекордно снизилась цена на последний iPhone
Певица София Ротару
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Певец Сергей Лазарев
Фестиваль "Жара" впервые пройдет в сочинской Красной поляне
Прохожие на Красной площади в городе Москве
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30В партии "Яблоко" сменился председатель
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния