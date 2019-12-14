СМИ: в Белгороде не оплатившую проезд девушку заставили попрошайничать

По словам матери 15-летней девочки, инцидент произошел 12 декабря. Школьница пыталась оплатить проезд картой, однако из-за неисправности терминала она не срабатывала. Наличных у нее с собой не было.
Тогда водитель закрыл двери, заглушил двигатель и велел девочке идти с шапкой по салону и собирать деньги с пассажиров. В итоге одна из пассажирок купила школьнице билет.
Как отмечает портал, это не первый подобный случай в городе. Несколько раз водители блокировали дверь и не выпускали пассажиров из-за зависшего терминала.