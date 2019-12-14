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2019-12-14T15:47+0300
https://ria.ru/20191214/1562391067.html
СМИ: в Белгороде не оплатившую проезд девушку заставили попрошайничать
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РИА Новости

СМИ: в Белгороде не оплатившую проезд девушку заставили попрошайничать

12:48 14.12.2019 (обновлено: 15:47 14.12.2019)
16051
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВодители в маршрутках в Москве
Водители в маршрутках в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Белгороде школьницу, у которой не сработала проездная карта, заставили попрошайничать в маршрутке, сообщает портал Бел.Ru.
По словам матери 15-летней девочки, инцидент произошел 12 декабря. Школьница пыталась оплатить проезд картой, однако из-за неисправности терминала она не срабатывала. Наличных у нее с собой не было.
Тогда водитель закрыл двери, заглушил двигатель и велел девочке идти с шапкой по салону и собирать деньги с пассажиров. В итоге одна из пассажирок купила школьнице билет.
Как отмечает портал, это не первый подобный случай в городе. Несколько раз водители блокировали дверь и не выпускали пассажиров из-за зависшего терминала.
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БелгородОбщество
Популярные комментарии
Если бы на ее месте была бы пара поддатых Бугаев угрожающего вида,извозчик бы промолчал в тряпочку....
14 декабря, 12:52
Я РОССИЯНИН
6010002
Странно что пассажиры сидели молчали.
14 декабря, 13:06
Арсений Понфиленко
4720401
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