СМИ: в Белгороде не оплатившую проезд девушку заставили попрошайничать

Водители в маршрутках в Москве

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Белгороде школьницу, у которой не сработала проездная карта, заставили попрошайничать в маршрутке, сообщает портал Бел.Ru

По словам матери 15-летней девочки, инцидент произошел 12 декабря. Школьница пыталась оплатить проезд картой, однако из-за неисправности терминала она не срабатывала. Наличных у нее с собой не было.

Тогда водитель закрыл двери, заглушил двигатель и велел девочке идти с шапкой по салону и собирать деньги с пассажиров. В итоге одна из пассажирок купила школьнице билет.