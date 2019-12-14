Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T12:42+0300
https://ria.ru/20191214/1562390987.html
В Свердловской области завели дело после крупного ДТП с автобусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости
В Свердловской области завели дело после крупного ДТП с автобусом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту крупного ДТП с автобусом в Свердловской области, в котором пострадали 15 человек, сообщает в субботу СУСК по региону.
2019-12-14T12:42+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=52441394&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/156239/03/1562390385_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_317bf38a3ff7fd4db10b006446c6d579.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156239/03/1562390385_17:0:497:360_1200x0_80_0_0_a815eaf81679485a104644d21fb2e892.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156239/03/1562390385_77:0:437:360_1200x0_80_0_0_2ef05f68a8ae580b4c37d23518305970.jpg
PT0M36S

В Свердловской области завели дело после крупного ДТП с автобусом

12:42 14.12.2019
678
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту крупного ДТП с автобусом в Свердловской области, в котором пострадали 15 человек, сообщает в субботу СУСК по региону.
Как ранее сообщал РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, ДТП произошло в 7.10 (5.10 мск) на 242-м километре трассы Пермь - Екатеринбург. Автобус съехал с трассы и перевернулся. В машине находились 53 пассажира, которые ехали с концерта певца Макса Коржа, проходившего в Перми. Пресс-служба ГИБДД России сообщила, что пострадали 15 человек.
"Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства инцидента, по данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в числе пострадавших есть подростки.
Следствие устанавливает точное число пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью. Истребуется документация о проводившейся перевозке людей, принимаются меры к допросу свидетелей и сотрудников автотранспортного предприятия, назначается комплекс судебных экспертиз, уточняет СУСК.
000000
Обсудить 1
Свердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автобус Scania столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ-53 в Ивановской области
В Ивановской области автобус столкнулся с грузовиком
Врач во время осмотра пациента
Число пострадавших в ДТП в Свердловской области выросло до 15 человек
Компрессорная установка месторождения природного газа
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали семь человек
Врач скорой медицинской помощи
На Урале башенный кран упал на проезжую часть, пострадал крановщик
Полицейский автомобиль
Двое жителей Башкирии устроили стрельбу после отказа угостить их пивом
Опрокидывание башенного крана на проезжую часть дороги в Карпинске
СК начал проверку после падения башенного крана на Урале
Бессонница
Врач оценил список продуктов, вызывающих бессонницу
Прохожие на Красной площади в городе Москве
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков предсказал "мрачный сценарий" для Европы
Президент Республики Судан Омар аль-Башир
В Судане экс-президента аль-Башира приговорили к двум годам тюрьмы
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
СБУ заявила о блокировании канала наркотрафика и задержании россиян
Полиция
В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна
Водители в маршрутках в Москве
СМИ: в Белгороде не оплатившую проезд девушку заставили попрошайничать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30В партии "Яблоко" сменился председатель
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния