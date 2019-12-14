В Свердловской области завели дело после крупного ДТП с автобусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту крупного ДТП с автобусом в Свердловской области, в котором пострадали 15 человек, сообщает в субботу СУСК по региону.
Как ранее сообщал РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, ДТП произошло в 7.10 (5.10 мск) на 242-м километре трассы Пермь - Екатеринбург. Автобус съехал с трассы и перевернулся. В машине находились 53 пассажира, которые ехали с концерта певца Макса Коржа, проходившего в Перми. Пресс-служба ГИБДД России сообщила, что пострадали 15 человек.
"Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства инцидента, по данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в числе пострадавших есть подростки.
Следствие устанавливает точное число пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью. Истребуется документация о проводившейся перевозке людей, принимаются меры к допросу свидетелей и сотрудников автотранспортного предприятия, назначается комплекс судебных экспертиз, уточняет СУСК.