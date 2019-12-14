Врио губернатора Приангарья проверил в Тулуне ход строительных работ

ИРКУТСК, 14 дек - РИА Новости. Ход работ в микрорайонах Ход работ в микрорайонах Тулуна , где возводят жилье для пострадавших от паводка, осмотрел врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки, сообщает пресс-служба правительства региона.

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев с первым заместителем губернатора - председателем правительства Приангарья Русланом Болотовым, заместителем председателя правительства Теймуром Магомедовым, министром строительства, дорожного хозяйства региона Светланой Свиркиной, министром социального развития, опеки и попечительства Владимиром Родионовым, а также главой регионального исполкома ОНФ Еленой Зубун находятся в рабочей поездке в Тулунском и Нижнеудинском районах. В программе визита - посещение объектов социальной инфраструктуры, пострадавших во время наводнения летом 2019 года.

"Глава Приангарья посетил стройплощадку в микрорайоне Угольщиков в Тулуне. Сейчас здесь возводится три двухэтажных многоквартирных дома, каждый рассчитан на 24 семьи. Следующим пунктом программы стал осмотр микрорайона Березовая Роща. Эта площадка определена под индивидуальную жилую застройку. Сейчас здесь возводится одновременно 37 домов, 25 из них должны быть готовы в конце декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в микрорайоне Угольщиков планируется построить 10 пятиэтажных домов, проект сейчас проходит необходимые экспертизы. На стройплощадке работают около 200 человек, к концу года строители должны возвести кровли, а сдача трех домов ожидается в марте 2020 года. Также в микрорайоне Угольщиков уже идет строительство школы на 1275 мест, которое планируется завершить в 2020 году. Сдача объекта планируется в августе следующего года. 1 сентября здесь должен начаться учебный процесс.

Вне программы врио губернатора посетил детское отделение Тулунской районной больницы, школу №6, где учатся около 900 детей, в том числе те, кто ранее посещал закрытую после наводнения школу №20. В школе Игорь Кобзев проверил работу пожарной сигнализации. На вызов оперативно прибыли три пожарных расчета.

"Вижу, что движение вперед есть: глобальные проекты, в том числе в части будущего проживания жителей, создания инфраструктуры, реализуются", - сказал Кобзев.