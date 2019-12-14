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Названы самые популярные в России иномарки с пробегом
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РИА Новости

Названы самые популярные в России иномарки с пробегом

12:21 14.12.2019 (обновлено: 13:05 14.12.2019)
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© Фото : FordАвтомобиль Ford Focus III
Автомобиль Ford Focus III
© Фото : Ford
Автомобиль Ford Focus III . Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В ноябре самой продаваемой иномаркой на вторичном рынке стал Ford Focus, выяснили эксперты аналитического агентства "Автостат".
За месяц россияне купили 11 тысяч машин этой модели, что на девять процентов меньше аналогичного показателя в 2018 году.
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Затем идут Hyundai Solaris (десять тысяч экземпляров) и KIA Rio (девять тысяч).
Кроме того, в рейтинг наиболее популярных иномарок с пробегом вошли Toyota Corolla, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Opel Astra и Skoda Octavia.
Ранее стало известно, что больше всего импортных автомобилей иностранных марок принадлежит жителям Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
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Chevrolet NivaАвтоOpel AstraToyota CamryVolkswagen PoloKia RioFord FocusHyundai SolarisRenault LoganSkoda OctaviaToyota CorollaРоссия
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