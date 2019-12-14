В одесском колледже завершили работы по ликвидации последствий пожара

КИЕВ, 14 дек – РИА Новости. Госслужба Украины по ЧС сообщила в субботу о завершении работ по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
В одесском колледже 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
13 декабря, 21:06СБУ: документы о проверке колледжа в Одессе пытались уничтожить
"Четырнадцатого декабря в 8.00 (9.00 мск) работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены", - сообщается на сайте.
Отмечается, что всего с начала разбора завалов вывезено более 3 тысяч кубометров строительных конструкций. К работам были привлечены 182 человека и 26 единиц техники.