В одесском колледже завершили работы по ликвидации последствий пожара

В одесском колледже 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.

Отмечается, что всего с начала разбора завалов вывезено более 3 тысяч кубометров строительных конструкций. К работам были привлечены 182 человека и 26 единиц техники.