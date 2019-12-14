Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-14T12:00+0300
https://ria.ru/20191214/1562390388.html
Правительство изменило систему премирования творческих работников
https://cdn22.img.ria.ru/images/155341/48/1553414820_0:0:2980:1677_1036x0_80_0_0_36c7aabcd3ddf93c0a39d8c3fe990ef6.jpg
РИА Новости

Правительство изменило систему премирования творческих работников

12:00 14.12.2019
480
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство России сократило количество присуждаемых ежегодно премий в сфере культуры и увеличило их размеры, сообщается на сайте кабмина.
В правительстве напомнили, что сейчас кабмин каждый год присуждает 12 премий в области культуры по 2 миллиона рублей каждая, три премии имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства в размере 100 тысяч рублей каждая. Также присуждают 15 премий "Душа России" за вклад в развитие народного творчества в размере 100 тысяч рублей каждая.
Национальный проект Культура
13 декабря, 17:17Культура
Впервые в России. Зачем нужен нацпроект "Культура"
"С 2020 года ежегодно будут присуждаться шесть премий правительства России за значительный вклад в развитие российской культуры творческим работникам и деятелям культуры, премия имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства, пять премий "Душа России" за вклад в развитие народного творчества, семь премий имени А.В.Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что размер премии правительства РФ за значительный вклад в развитие российской культуры с 2020 года будет составлять 3 миллиона рублей каждая. Размер премии имени Федора Волкова увеличится до 3 миллионов рублей, а премии "Душа России" - до 500 тысяч рублей. Размер премии имени Луначарского составит 300 тысяч рублей каждая.
"Премии будут присуждаться решением правительства России на основании предложений межведомственного совета по присуждению премий правительства России в области культуры, создаваемого Минкультуры", - добавляется в сообщении.
161003
Обсудить 0
КультураПравительство РФРоссия
Рекомендуем
Уход за престарелыми людьми
В Британии пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Медведев утвердил субъекты софинансирования выплат многодетным семьям
Отправление Деда Мороза в Санкт-Петербург
Составлен рейтинг самых дорогих железнодорожных билетов на Новый год
Бессонница
Врач оценил список продуктов, вызывающих бессонницу
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности для наркоманов
Участник Поля чудес отгадал слово с ошибкой и победил
Участник "Поля чудес" отгадал слово с ошибкой и победил
Полиция
В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна
Певица София Ротару
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Полиция
В Петербурге конфликт между мужчинами закончился стрельбой
Кадр из фильма Т-34
РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
Поезд Московского центрального диаметра
Власти Москвы предложили поменять названия ряда станций МЦД
Президент Владимир Путин
Путин внес в Госдуму проект закона о звании "Город трудовой доблести"
Отдыхающие на курорте Эльбрус
На Эльбрусе открыли юбилейный горнолыжный сезон
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Крыму завели дело после гибели школьника, прыгавшего на кровати
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30В партии "Яблоко" сменился председатель
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния