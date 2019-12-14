Правительство изменило систему премирования творческих работников

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство России сократило количество присуждаемых ежегодно премий в сфере культуры и увеличило их размеры, сообщается на сайте кабмина

В правительстве напомнили, что сейчас кабмин каждый год присуждает 12 премий в области культуры по 2 миллиона рублей каждая, три премии имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства в размере 100 тысяч рублей каждая. Также присуждают 15 премий "Душа России" за вклад в развитие народного творчества в размере 100 тысяч рублей каждая.

"С 2020 года ежегодно будут присуждаться шесть премий правительства России за значительный вклад в развитие российской культуры творческим работникам и деятелям культуры, премия имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства, пять премий "Душа России" за вклад в развитие народного творчества, семь премий имени А.В.Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что размер премии правительства РФ за значительный вклад в развитие российской культуры с 2020 года будет составлять 3 миллиона рублей каждая. Размер премии имени Федора Волкова увеличится до 3 миллионов рублей, а премии "Душа России" - до 500 тысяч рублей. Размер премии имени Луначарского составит 300 тысяч рублей каждая.