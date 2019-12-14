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Во Франции вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе Total
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РИА Новости

Во Франции вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе Total

11:52 14.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип компании Total
Логотип компании Total
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип компании Total. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пожар разгорелся около четырех часов утра (06.00 мск) на нефтеперерабатывающем заводе Total во французском департаменте Приморская Сена, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на компанию.
Указывается, что пожар продолжается, но его удалось взять под контроль.
"Надлежащие меры внутреннего реагирования были немедленно предприняты. Компетентные власти, а также пожарно-аварийная служба департамента (SDIS) были предупреждены", - сообщила компания.
Сообщается, что в результате пожара никто не пострадал.
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