Утвержден перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, больных орфанными заболеваниями на 2020 год, в который включены 76 наименований, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
"Согласно части 2 статьи 62 федерального закона №178-ФЗ перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов утверждается правительством России... Подписанным распоряжением утверждён такой перечень на 2020 год", - говорится в справке к документу.
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Согласно документу, в 2019 году такой перечень включал 75 продуктов, на 2020 год добавился еще один.
"В перечень на 2020 год дополнительно включен 1 специализированный продукт (продукт стерилизованный "Нутриэн Стандарт" для энтерального (зондового) и перорального питания детей старше трех лет, больных муковисцидозом)", - добавляется в справке.
Так, перечень продуктов питания для детей-инвалидов формируется ежегодно образуемой Минздравом комиссией.