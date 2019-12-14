Утвержден перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов

"Согласно части 2 статьи 62 федерального закона №178-ФЗ перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов утверждается правительством России... Подписанным распоряжением утверждён такой перечень на 2020 год", - говорится в справке к документу.

Согласно документу, в 2019 году такой перечень включал 75 продуктов, на 2020 год добавился еще один.