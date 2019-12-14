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2019-12-14T19:35+0300
https://ria.ru/20191214/1562390164.html
Число пострадавших в ДТП в Свердловской области выросло до 15 человек
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РИА Новости
Число пострадавших в ДТП в Свердловской области выросло до 15 человек
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Количество пострадавших в перевернувшемся автобусе на трассе в Свердловской области увеличилось с семи до 15 человек, сообщает пресс-служба ГИБДД России.
2019-12-14T11:45+0300
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Число пострадавших в ДТП в Свердловской области выросло до 15 человек

11:45 14.12.2019 (обновлено: 19:35 14.12.2019)
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© РИА Новости / Николай ХижнякВрач во время осмотра пациента
Врач во время осмотра пациента
© РИА Новости / Николай Хижняк
Врач во время осмотра пациента. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Количество пострадавших в перевернувшемся автобусе на трассе в Свердловской области увеличилось с семи до 15 человек, сообщает пресс-служба ГИБДД России.
"Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области увеличилось до 15 человек", — говорится в сообщении.
Ранее ГУ МВД по Свердловской области сообщало, что автобус перевернулся на 242-м километре трассы Пермь — Екатеринбург в 07:10 (05:10 мск). В автобусе находились 53 пассажира, которые ехали с концерта певца Макса Коржа, проходившего в Перми. Сообщалось о семи пострадавших, доставленных в больницу.
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