Число пострадавших в ДТП в Свердловской области выросло до 15 человек

"Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области увеличилось до 15 человек", — говорится в сообщении.

Ранее ГУ МВД по Свердловской области сообщало, что автобус перевернулся на 242-м километре трассы Пермь — Екатеринбург в 07:10 (05:10 мск). В автобусе находились 53 пассажира, которые ехали с концерта певца Макса Коржа, проходившего в Перми. Сообщалось о семи пострадавших, доставленных в больницу.