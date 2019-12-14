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В Афганистане талибы убили девять солдат
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РИА Новости

В Афганистане талибы убили девять солдат

11:20 14.12.2019
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© AP Photo / Mohammad Anwar DanishyarАфганские военные в городе Газни
Афганские военные в городе Газни
© AP Photo / Mohammad Anwar Danishyar
Афганские военные в городе Газни. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Талибы убили девять солдат афганской национальной армии в провинции Газни, сообщило министерство обороны Афганистана.
"Вчера девять (солдат - ред.) афганской национальной армии были убиты террористами "Талибана" в округе Карабах провинции Газни. Мы расследуем ситуацию и поделимся информацией позже", - написало минобороны в Twitter.
Афганские военные
9 декабря, 10:29
СМИ: при подрыве автомобиля на юге Афганистана погибли восемь военных
По данным телеканала 1TV, в результате атаки погибли 25 солдат. Радикальное движение "Талибан" заявило об ответственности.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Газни (провинция)АфганистанТалибанВ мире
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