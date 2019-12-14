Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T11:03+0300
https://ria.ru/20191214/1562389594.html
Власти Москвы предложили поменять названия ряда станций МЦД
https://cdn22.img.ria.ru/images/156222/64/1562226464_0:180:3072:1908_1036x0_80_0_0_9b95271418a30da83235516cf7b81701.jpg
РИА Новости

Власти Москвы предложили поменять названия ряда станций МЦД

11:03 14.12.2019
34705
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра
Поезд Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Поезд Московского центрального диаметра . Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Название некоторых станций Московских центральных диаметров изменят, чтобы избежать путаницы среди пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Когда мы приступили к реализации проекта МЦД, к нам стали поступать обращения пассажиров о возможных затруднениях в навигации, вызванных неактуальностью некоторых названий остановочных пунктов и их дублированием с существующими названиями станций метро, находящимися в отдалении друг от друга", - рассказали в пресс-службе.
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
21 ноября, 16:35
Прощайте, пробки: запущены первые Московские центральные диаметры
В пресс-службе департамента также рассказали, что департамент совместно с ОАО "РЖД" и правительством Московской области составили перечень подобных наименований с последующей корректировкой для повышения удобства и актуальности навигации.
"Исторически многие остановочные пункты получали названия, аналогичные станциям, на которых они располагались, при этом, со временем, железнодорожные станции увеличивались в размерах, а рядом появлялись более актуальные топонимические объекты. Самый яркий пример - это остановочный пункт, расположенный на станции Крюково", - рассказали в пресс-службе.
Там пояснили, что пассажир, который хочет впервые добраться до Зеленограда, не сможет быстро определить по карте, на какой из поездов ему садиться и до какой остановки ехать. В пресс-службе отметили, что для повышения удобства навигации платформа получит название Зеленоград, при этом название самой станции Крюково (в том числе таблички на станционных зданиях), останется неизменным, учитывая историческую значимость станции.
Московские центральные диаметры
11 декабря, 14:51
Московские центральные диаметры (МЦД)
"Другая проблема, когда названия остановочных пунктов совпадают с названиями станций метро или МЦК, находясь при этом на большом расстоянии друг от друга - Перово, Ховрино, Люблино. И наоборот, пассажирам доставляет неудобство, когда находящиеся в одном месте станции метро, МЦК и ж/д имеют разные названия. Например, о.п. Ленинградская и МЦК "Стрешнево", - отметили в пресс-службе.
Для того, чтобы интегрировать новый вид транспорта в существующую систему, было необходимо где-то унифицировать названия станций метро, МЦК и будущих МЦД, а где-то наоборот развести. В связи с этим, департамент транспорта выступил с предложением к ОАО "РЖД" скорректировать наименования ряда станций.

"В первую очередь это касается станций будущих диаметров - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский": Ленинградская – Стрешнево, Тушино - Тушинская, Ржевская – Рижская, Кунцево-1 – Кунцевская", - рассказали в пресс-службе.

Станция Люблино будет назваться Кубанской, а Москва-Бутырская получит название "Савеловская". "Также станцию МЦД-1 Инновационный центр, с целью повышения удобства навигации, предложено переименовать в Сколково. При этом одноименной станции Киевского направления МЖД будет дано название Мещерская", - добавили в пресс-службе.
Электропоезд Иволга 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД - 1 Белорусско-Савеловский
21 ноября, 03:43
Московские центральные диаметры
39981839
Обсудить 0
Новости - НедвижимостьМосковские центральные диаметры (МЦД)Московское центральное кольцо (МЦК)Департамент транспорта г. МосквыРЖДМоскваМосковская областьОбщество
Рекомендуем
Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы
Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам
Компрессорная установка месторождения природного газа
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Отдыхающие на курорте Эльбрус
На Эльбрусе открыли юбилейный горнолыжный сезон
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами
Новорожденные дети
Названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков предсказал "мрачный сценарий" для Европы
Участник Поля чудес отгадал слово с ошибкой и победил
Якубович прокомментировал ошибку на "Поле чудес"
Прохожие на Красной площади в городе Москве
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Ив Набиев исполняет песню Ausländer группы Rammstein
Участник "Голоса" удивил зрителей необычным исполнением хита Rammstein
Участник Поля чудес отгадал слово с ошибкой и победил
Участник "Поля чудес" отгадал слово с ошибкой и победил
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по вопросам депутатской этики Отари Аршба
В Госдуме прокомментировали ситуацию с вручением чиновникам вазелина
Пассажиры проходят паспортный контроль в аэропорту
ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян
Врач во время осмотра пациента
Число пострадавших в ДТП в Свердловской области выросло до 15 человек
Германский бундестаг в Берлине
В бундестаге прокомментировали высылку дипломатов из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Ротару оценила концерт в России после возвращения
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30В партии "Яблоко" сменился председатель
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
Лента новостейМолния