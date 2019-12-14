Премьер Малайзии не исключил, что останется у власти до 2030 года

"Я обещаю, что я уйду в отставку, когда решу проблемы, оставленные прошлым правительством, когда коалиция назовет имя преемника. Однако существующие проблемы очень большие и серьезные, и их решение займет время. Мы рассчитывали завершить экономическую трансформацию Малайзии до 2020 года, но теперь мы рассматриваем срок до 2025-30 годов. За 1,5 года мы решили многие проблемы, но смена правительства может повлечь за собой дестабилизацию страны в целом", - отметил он во время Дохийского форума.