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Премьер Малайзии не исключил, что останется у власти до 2030 года
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РИА Новости

Премьер Малайзии не исключил, что останется у власти до 2030 года

11:01 14.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПремьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад. Архивное фото
ДОХА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не исключил, что может остаться у власти 2030 года.
В 2018 году Махатхир занял пост премьер-министра от оппозиционной коалиции после того, как 22 года возглавлял правительство от правящей партии. Махатхир и коалиция подтвердили, что примерно через два года лидер Народной Партии справедливости Анвар Ибрагим займёт пост премьер-министра. Однако позднее Махатхир сказал, что готов остаться на посту премьер-министра более двух лет, если этого хотят представители общественности.
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"Я обещаю, что я уйду в отставку, когда решу проблемы, оставленные прошлым правительством, когда коалиция назовет имя преемника. Однако существующие проблемы очень большие и серьезные, и их решение займет время. Мы рассчитывали завершить экономическую трансформацию Малайзии до 2020 года, но теперь мы рассматриваем срок до 2025-30 годов. За 1,5 года мы решили многие проблемы, но смена правительства может повлечь за собой дестабилизацию страны в целом", - отметил он во время Дохийского форума.
Премьер Малайзии указал, что, несмотря на личные разногласия с Ибрагимом, в настоящее время они действуют сообща для развития страны.
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Махатхир МохамадМалайзияВ мире
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