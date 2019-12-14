Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета

"Мы начали собирать все эти материалы к себе: все записи камер, все записи трафиков и так далее. И мы не нашли четыре камеры. Мы не смогли их получить. Это хорошие камеры, в хороших местах, в очень нужных для нас местах были, с хорошим качеством", — сказал он в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".