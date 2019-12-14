Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.
"Мы начали собирать все эти материалы к себе: все записи камер, все записи трафиков и так далее. И мы не нашли четыре камеры. Мы не смогли их получить. Это хорошие камеры, в хороших местах, в очень нужных для нас местах были, с хорошим качеством", — сказал он в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
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Министр добавил, что сейчас следствие планирует допросить задержанных, работать с их документами и фактами из жизни, а также провести следственный эксперимент, чтобы воспроизвести и смоделировать ситуацию в ночь убийства Шеремета.
На днях Аваков объявил о задержании трех подозреваемых в убийстве журналиста. По версии следствия, к этом преступлению причастны по меньшей мере пять человек, в том числе участники военной операции в Донбассе. Организатором убийства следователи считают сержанта Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко, а исполнителем — детского врача Юлию Кузьменко. Основным мотивом убийства называется дестабилизация социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, а последние пять лет прожил в Киеве, где сотрудничал с интернет-изданием "Украинская правда" и "Радио Вести".
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