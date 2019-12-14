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2019-12-14T11:55+0300
https://ria.ru/20191214/1562389409.html
Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета
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РИА Новости

Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета

10:50 14.12.2019 (обновлено: 11:55 14.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото
КИЕВ, 14 дек — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.

"Мы начали собирать все эти материалы к себе: все записи камер, все записи трафиков и так далее. И мы не нашли четыре камеры. Мы не смогли их получить. Это хорошие камеры, в хороших местах, в очень нужных для нас местах были, с хорошим качеством", — сказал он в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

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Министр добавил, что сейчас следствие планирует допросить задержанных, работать с их документами и фактами из жизни, а также провести следственный эксперимент, чтобы воспроизвести и смоделировать ситуацию в ночь убийства Шеремета.
На днях Аваков объявил о задержании трех подозреваемых в убийстве журналиста. По версии следствия, к этом преступлению причастны по меньшей мере пять человек, в том числе участники военной операции в Донбассе. Организатором убийства следователи считают сержанта Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко, а исполнителем — детского врача Юлию Кузьменко. Основным мотивом убийства называется дестабилизация социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, а последние пять лет прожил в Киеве, где сотрудничал с интернет-изданием "Украинская правда" и "Радио Вести".
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Убийство журналиста Павла ШереметаСавик ШустерАрсен АваковПавел ШереметУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот ведь досада.. только решили разобраться и на тебе..
14 декабря, 11:26
Андрей Дашков
2580000
Действительно, зачем ему очень хорошие записи в хороших местах через три года после убийства.
14 декабря, 11:02
Адам Ваксель
2561000
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