В Петербурге потушили пожар в ангаре с автозапчастями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Пожар в ангаре на улице Салова в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Сообщение о пожаре в ангаре с автозапчастями, легковоспламеняющимися жидкостями на улице Салова поступило в 17.07 мск в пятницу. Площадь пожара составляла 2200 квадратных метров. Были эвакуированы порядка 100 человек. К тушению привлекался пожарный поезд. В 21.16 мск было ликвидировано открытое горение.
"14 декабря в 06.00 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
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