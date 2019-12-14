В Петербурге потушили пожар в ангаре с автозапчастями

Сообщение о пожаре в ангаре с автозапчастями, легковоспламеняющимися жидкостями на улице Салова поступило в 17.07 мск в пятницу. Площадь пожара составляла 2200 квадратных метров. Были эвакуированы порядка 100 человек. К тушению привлекался пожарный поезд. В 21.16 мск было ликвидировано открытое горение.