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В ДНР пять человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом
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РИА Новости

В ДНР пять человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом

10:40 14.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецкой области
Автомобиль скорой помощи в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Микроавтобус , направлявшийся к пункту пропуска "Майорск", перевернулся на трассе Ясиноватая - Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике, пять человек пострадали, сообщил в субботу и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.
"В 5.40 (совпадает с мск) на трассе Ясиноватая - Горловка перевернулся "Мерседес Спринтер" с пассажирами. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Пять человек травмированы. Погибших нет. Водитель выполнял рейс на КПВВ Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Да месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана. 20 апреля 2019
20 апреля, 12:17
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Ситуация в ДНР и ЛНРИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВ мире
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