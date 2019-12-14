В ДНР пять человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом

ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Микроавтобус , направлявшийся к пункту пропуска "Майорск", перевернулся на трассе Ясиноватая - Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике, пять человек пострадали, сообщил в субботу и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.
"В 5.40 (совпадает с мск) на трассе Ясиноватая - Горловка перевернулся "Мерседес Спринтер" с пассажирами. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Пять человек травмированы. Погибших нет. Водитель выполнял рейс на КПВВ Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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