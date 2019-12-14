В ДНР пять человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом

"В 5.40 (совпадает с мск) на трассе Ясиноватая - Горловка перевернулся "Мерседес Спринтер" с пассажирами. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Пять человек травмированы. Погибших нет. Водитель выполнял рейс на КПВВ Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.