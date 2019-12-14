Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T10:36+0300
https://ria.ru/20191214/1562389229.html
Двое жителей Башкирии устроили стрельбу после отказа угостить их пивом
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883706_0:267:3077:1998_1036x0_80_0_0_dfcc2cbb93cd4347dc192c70de679c22.jpg
РИА Новости

Двое жителей Башкирии устроили стрельбу после отказа угостить их пивом

10:36 14.12.2019
6065
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский автомобиль. Архивное фото
УФА, 14 дек - РИА Новости. Полиция задержала двух жителей башкирского Белебея, которые за одну ночь в двух разных питейных заведениях города обстреляли двух молодых людей, которые отказались угостить их выпивкой, травмированные парни госпитализированы, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По предварительным данным полиции, два безработных жителя Белебея напали на 20-летнего молодого человека возле кафе по улице Сыртлановой. Причиной конфликта стал отказ оплачивать им выпивку. После получения отказа один из мужчин обстрелял молодого человека, тот получил телесные повреждения. После этого злоумышленники направились в другое кафе по улице Восточной, где ситуация повторилась.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
4 декабря, 10:35
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России
"Мужчины потребовали 26-летнего молодого человека угостить их пивом. Получив отказ, они аналогичным образом решили наказать непокорного посетителя, обстреляв его и автомобиль, который, по их мнению, принадлежал ему. Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались двое неработающих местных жителей", - сообщает башкирская полиция.
Ведомство отмечает, что у одного из задержанных при себе оказался травматический пистолет. При задержании мужчины пытались оказать сопротивление, владелец оружия начал размахивать пистолетом перед сотрудниками полиции.
"Обоих потерпевших доставили в центральную районную больницу с телесными повреждениями. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, а также составлены административные протоколы за неповиновение законному требования сотрудников полиции", - сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
2310373
Обсудить 1
Республика БашкортостанБелебейПроисшествия
Рекомендуем
Автобус Scania столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ-53 в Ивановской области
В Ивановской области автобус столкнулся с грузовиком
Водители в маршрутках в Москве
СМИ: в Белгороде не оплатившую проезд девушку заставили попрошайничать
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ставрополе нашли живыми мать и сына, пропавших пять дней назад
Цветущие маки
Пенсионерку приговорили к восьми месяцам за кусты мака в огороде
Учитель забирает мобильный телефон на уроке
Четверть российских школ ограничили использование детьми телефонов
Президент Владимир Путин
Путин внес в Госдуму проект закона о звании "Город трудовой доблести"
Полиция
В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна
Прохожие на Красной площади в Москве
Исследование показало, сколько россияне потратят на Новый год
Певец Лев Лещенко
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Покупательница в отделе алкогольной продукции в магазине.
Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупке алкоголя
Алена Донцова с сыном Данилом
Советский ребенок "из пробирки" Алена Донцова мечтает родить близнецов
Суперлуние на космодроме Байконур
Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну
Певец Дима Билан
Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков предсказал "мрачный сценарий" для Европы
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30В партии "Яблоко" сменился председатель
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния