Двое жителей Башкирии устроили стрельбу после отказа угостить их пивом

УФА, 14 дек - РИА Новости. Полиция задержала двух жителей башкирского Полиция задержала двух жителей башкирского Белебея , которые за одну ночь в двух разных питейных заведениях города обстреляли двух молодых людей, которые отказались угостить их выпивкой, травмированные парни госпитализированы, сообщили в пресс-службе МВД по региону

По предварительным данным полиции, два безработных жителя Белебея напали на 20-летнего молодого человека возле кафе по улице Сыртлановой. Причиной конфликта стал отказ оплачивать им выпивку. После получения отказа один из мужчин обстрелял молодого человека, тот получил телесные повреждения. После этого злоумышленники направились в другое кафе по улице Восточной, где ситуация повторилась.

"Мужчины потребовали 26-летнего молодого человека угостить их пивом. Получив отказ, они аналогичным образом решили наказать непокорного посетителя, обстреляв его и автомобиль, который, по их мнению, принадлежал ему. Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались двое неработающих местных жителей", - сообщает башкирская полиция.

Ведомство отмечает, что у одного из задержанных при себе оказался травматический пистолет. При задержании мужчины пытались оказать сопротивление, владелец оружия начал размахивать пистолетом перед сотрудниками полиции.