Адвокат рассказал, почему Лондон может отказать в экстрадиции Ассанжа

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Дело о регулярных слежках для американских властей может стать причиной для отказа Дело о регулярных слежках для американских властей может стать причиной для отказа Британии в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа США , считает адвокат Аитор Мартинез, который занимается координацией защиты основателя Wikileaks в Испании по вопросам экстрадиции и шпионажа против него.

"Уголовное расследование, начатое в Испании, очень актуально, поскольку оно показывает, что за господином Ассанжем и его адвокатами в посольстве Эквадора в Лондоне проводились регулярные слежки для властей США. Это может стать причиной того, что Соединенное Королевство откажет в запросе об экстрадиции в данную страну, где не соблюдаются минимальные правовые гарантии", - заявил РИА Новости адвокат.

Собеседник агентства уточнил, что испанский суд возбудил уголовное дело против испанской охранной компании, которая работала в эквадорском посольстве в Лондоне.

"Согласно информации, имеющейся в деле, эта компания, предположительно, работала на разведку Соединенных Штатов, установила скрытие микрофоны в огнетушителях внутри посольства, сменила внутренние камеры на другие с микрофонами, которые записывали разговоры, делала фотокопии удостоверений личности всех посещений, а иногда они получали доступ к содержанию электронных устройств посетителей, чтобы манипулировать полученными данными. Согласно этому расследованию, вся эта информация была отправлена напрямую в разведку США", - пояснил Мартинез.

Ранее сообщалось, что сотрудники испанской фирмы Undercover Global S. L., которая занималась охраной эквадорского посольства с 2012 по 2018 годы, по версии следствия, занимались сбором информации об Ассанже, его адвокатах, помощниках и посетителях.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США . Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.