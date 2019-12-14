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2019-12-14T10:21+0300
https://ria.ru/20191214/1562389046.html
Адвокат рассказал, почему Лондон может отказать в экстрадиции Ассанжа
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РИА Новости

Адвокат рассказал, почему Лондон может отказать в экстрадиции Ассанжа

10:14 14.12.2019 (обновлено: 10:21 14.12.2019)
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© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанкОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Дело о регулярных слежках для американских властей может стать причиной для отказа Британии в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, считает адвокат Аитор Мартинез, который занимается координацией защиты основателя Wikileaks в Испании по вопросам экстрадиции и шпионажа против него.
"Уголовное расследование, начатое в Испании, очень актуально, поскольку оно показывает, что за господином Ассанжем и его адвокатами в посольстве Эквадора в Лондоне проводились регулярные слежки для властей США. Это может стать причиной того, что Соединенное Королевство откажет в запросе об экстрадиции в данную страну, где не соблюдаются минимальные правовые гарантии", - заявил РИА Новости адвокат.
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Собеседник агентства уточнил, что испанский суд возбудил уголовное дело против испанской охранной компании, которая работала в эквадорском посольстве в Лондоне.
"Согласно информации, имеющейся в деле, эта компания, предположительно, работала на разведку Соединенных Штатов, установила скрытие микрофоны в огнетушителях внутри посольства, сменила внутренние камеры на другие с микрофонами, которые записывали разговоры, делала фотокопии удостоверений личности всех посещений, а иногда они получали доступ к содержанию электронных устройств посетителей, чтобы манипулировать полученными данными. Согласно этому расследованию, вся эта информация была отправлена напрямую в разведку США", - пояснил Мартинез.
Ранее сообщалось, что сотрудники испанской фирмы Undercover Global S. L., которая занималась охраной эквадорского посольства с 2012 по 2018 годы, по версии следствия, занимались сбором информации об Ассанже, его адвокатах, помощниках и посетителях.
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Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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WikiLeaksАрест Джулиана АссанжаДжулиан АссанжВеликобританияСШАВ мире
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