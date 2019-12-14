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2019-12-14T10:13+0300
https://ria.ru/20191214/1562389012.html
Ассанж даст показания испанскому суду по делу о прослушке в посольстве
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РИА Новости

Ассанж даст показания испанскому суду по делу о прослушке в посольстве

10:13 14.12.2019
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© AP Photo / PA / Victoria JonesОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
© AP Photo / PA / Victoria Jones
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж 20 декабря в ходе видеоконференции даст испанскому суду свои показания в статусе потерпевшего по делу о предполагаемом шпионаже для разведки США, которую вела в здании посольства Эквадора в Лондоне охранная фирма, сообщил РИА Новости адвокат Аитор Мартинез, который занимается координацией защиты основателя Wikileaks в Испании по вопросам экстрадиции и шпионажа против него.
"Двадцатое декабря текущего года – важная дата… В рамках международного сотрудничества испанский судья Национальной палаты Испании пойдет в Вестминстерский суд для получения по видеоконференции показаний от господина Ассанжа в статусе жертвы и потерпевшего от предполагаемого шпионского заговора", - сказал адвокат.
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Собеседник агентства уточнил, что Ассанж выступит в качестве потерпевшего в предполагаемом шпионаже испанской компании, проводимом "предположительно для разведки Соединенных Штатов".
"Очевидно то, что после получения таких показаний 20 декабря испанским правосудием от господина Ассанжа, выступающего в качестве жертвы предполагаемого шпионажа с участием разведывательных органов США, британское правосудие … должно будет задуматься о целесообразности экстрадиции господина Ассанжа", - добавил Мартинез.
Ранее сообщалось, что испанский судья хотел опросить Ассанжа в качестве свидетеля по делу о прослушках, которую вела в здании посольства Эквадора в Лондоне охранная фирма Undercover Global, однако британская сторона предварительно отклонила этот запрос. Отмечалось, что сотрудники испанской фирмы Undercover Global S. L., которая занималась охраной эквадорского посольства с 2012 по 2018 годы, по версии следствия, занимались сбором информации об Ассанже, его адвокатах, помощниках и посетителях.
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Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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