Врио губернатора Приангарья встретился с жителями Тулуна

ТУЛУН (Иркутская область), 14 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Врио губернатора Иркутской области Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе визита в Тулун провел встречу с пострадавшими от летнего паводка семьями, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло представил депутатам регионального парламента и членам правительства Иркутской области Кобзева, который указом президента после отставки губернатора Сергея Левченко был назначен врио главы Приангарья. Своей приоритетной задачей Кобзев назвал восстановление прав граждан, пострадавших от наводнения.

Во время субботней встречи с жителями Тулуна Кобзев заверил, что услышал всех. По некоторым жилищным вопросам уже вынесены судебные решения, при этом одну из семей Кобзев пообещал лично посетить в воскресенье, когда у него также запланирована поездка в Нижнеудинск.