В Башкирии один человек погиб и семеро пострадали в ДТП

УФА, 14 дек - РИА Новости. Один человек погиб, семеро с травмами госпитализированы при столкновении двух автомобилей в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в Белебеевском районе на 20-v километре автодороги Белебей - Приютово. Столкнулись ВАЗ-2112, двигавшаяся под управлением 38-летнего жителя Стерлитамака со стороны города Белебей в направлении поселка Приютово, и встречный Ravon Nexia, за рулем которого находился 41-летний местный житель.
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"В ДТП от полученных травм водитель ВАЗ погиб на месте. Водитель Nexia, еще пять его пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализированы", - сообщили в Госавтоинспекции республики.
Позже в полиции уточнили, что травмы получила также пассажирка отечественного легкового автомобиля. "На месте ДТП работают сотрудники полиции и другие службы. Обстоятельства произошедшего выясняются",- пояснили в правоохранительном ведомстве.