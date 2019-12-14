В Башкирии один человек погиб и семеро пострадали в ДТП

По данным ведомства, авария произошла в Белебеевском районе на 20-v километре автодороги Белебей - Приютово. Столкнулись ВАЗ-2112, двигавшаяся под управлением 38-летнего жителя Стерлитамака со стороны города Белебей в направлении поселка Приютово, и встречный Ravon Nexia, за рулем которого находился 41-летний местный житель.