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2019-12-14T09:41+0300
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Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:41 14.12.2019
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© AP Photo / Vitali KomarВоеннослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
© AP Photo / Vitali Komar
ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в ДНР сообщили о семи нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило – четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
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