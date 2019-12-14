Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в ДНР сообщили о семи нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило – четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
9 декабря, 21:34Минские соглашения