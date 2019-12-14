Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
С января 2017 года он набрал на YouTube 6,5 миллиарда просмотров.
На втором месте — клип британца Эда Ширана на песню Shape of You (4,5 миллиарда просмотров), который также вышел в январе 2017-го.
Поп-музыканту удалось попасть в список дважды: он замыкает рейтинг благодаря ролику на композицию Thinking Out Loud.
В тройке лидеров оказался также американский рэпер Уиз Халифа с видео See You Again (ft. Charlie Puth), которое с апреля 2015-го посмотрели более 4,3 миллиарда раз.
В рейтинг также вошли:
—Mark Ronson — Uptown Funk (ft. Bruno Mars)
—Psy — Gangnam Style
—Justin Bieber — Sorry
—Maroon 5 — Sugar
—Katy Perry — Roar
—OneRepublic — Counting Stars