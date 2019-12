Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

На втором месте — клип британца Эда Ширана на песню Shape of You (4,5 миллиарда просмотров), который также вышел в январе 2017-го.

Поп-музыканту удалось попасть в список дважды: он замыкает рейтинг благодаря ролику на композицию Thinking Out Loud.

В тройке лидеров оказался также американский рэпер Уиз Халифа с видео See You Again (ft. Charlie Puth), которое с апреля 2015-го посмотрели более 4,3 миллиарда раз.