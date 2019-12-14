Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T09:39+0300
https://ria.ru/20191214/1562387923.html
В Южной Корее шесть человек погибли в двух ДТП с десятками машин
https://cdn21.img.ria.ru/images/111110/61/1111106180_0:79:2000:1204_1036x0_80_0_0_fe322a658107526ce523b54537801637.jpg
РИА Новости

В Южной Корее шесть человек погибли в двух ДТП с десятками машин

09:07 14.12.2019 (обновлено: 09:39 14.12.2019)
1319
© AP Photo / Lee Jin-manСкорая помощь и пожарные в Енчхоне, Южная Корея
Скорая помощь и пожарные в Енчхоне, Южная Корея
© AP Photo / Lee Jin-man
Скорая помощь и пожарные в Енчхоне, Южная Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 14 дек – РИА Новости. Шесть человек погибли и не менее 14 пострадали в результате столкновения нескольких машин на шоссе на юго-востоке Южной Кореи, передает агентство Рёнхап.
Авария произошла около 4.40 (22.40 пятницы мск). Около десяти транспортных средств, включая грузовой автомобиль, перевозивший химикаты, столкнулись в провинции Кёнсан-Пукто на шоссе, ведущем из города Санчжу в Ёнчхон в 301 километре к югу от Сеула. Около 7 машин загорелись, огонь в течение двух часов тушили около 100 пожарных с участием 44 спецмашин.
"Многие машины загорелись, поэтому подступиться к ним было трудно. Пострадавших много, классифицировать их сложно, так что не исключено, что количество жертв вырастет, мы следим за ситуацией", - заявили в полиции.
Примерно в то же время в двух километрах от места первого инцидента столкнулись около 20 других автомобилей. В результате погиб один человек, пострадали еще 18.
Пострадавших в результате обоих инцидентов перевезли в больницы в Санчжу.
Причиной аварий полиция назвала "черный лед". На рассвете в регионе выпало около 1 миллиметра осадков, после чего вода замерзла настолько тонким слоем, что водители не смогли заметить оледенения.
013100
Обсудить 0
Южная КореяСеулВ мире
Рекомендуем
Ив Набиев исполняет песню Ausländer группы Rammstein
Участник "Голоса" удивил зрителей необычным исполнением хита Rammstein
Пациент в больнице
На Фиджи 21 человек погиб от эпидемии кори
Германский бундестаг в Берлине
В бундестаге прокомментировали высылку дипломатов из России
Компрессорная установка месторождения природного газа
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Капельницы в больнице
Число жертв эпидемии кори на Самоа увеличилось до 72
Афганские военные в городе Газни
В Афганистане талибы убили девять солдат
Логотип компании Total
Во Франции вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе Total
Врач станции скорой медицинской помощи
В Хабаровском крае два человека погибли в ДТП с автобусами
Каски рабочих
В Китае три человека погибли и 15 пропали в результате аварии на шахте
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
В Москве при ДТП машина упала в реку, погибли два человека
Автомобили скорой помощи
В Тюмени 12 человек попали в больницу после пожара в наркодиспансере
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Сотрудник полиции на одной из улиц Тайбея, Тайвань.
На Тайване задержали мужчину, установившего бомбу у штаба Гоминьдана
Вануату
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30В партии "Яблоко" сменился председатель
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния