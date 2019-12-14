В Южной Корее шесть человек погибли в двух ДТП с десятками машин

СЕУЛ, 14 дек – РИА Новости. Шесть человек погибли и не менее 14 пострадали в результате столкновения нескольких машин на шоссе на юго-востоке Южной Кореи, передает агентство Шесть человек погибли и не менее 14 пострадали в результате столкновения нескольких машин на шоссе на юго-востоке Южной Кореи, передает агентство Рёнхап

Авария произошла около 4.40 (22.40 пятницы мск). Около десяти транспортных средств, включая грузовой автомобиль, перевозивший химикаты, столкнулись в провинции Кёнсан-Пукто на шоссе, ведущем из города Санчжу в Ёнчхон в 301 километре к югу от Сеула. Около 7 машин загорелись, огонь в течение двух часов тушили около 100 пожарных с участием 44 спецмашин.

"Многие машины загорелись, поэтому подступиться к ним было трудно. Пострадавших много, классифицировать их сложно, так что не исключено, что количество жертв вырастет, мы следим за ситуацией", - заявили в полиции.

Примерно в то же время в двух километрах от места первого инцидента столкнулись около 20 других автомобилей. В результате погиб один человек, пострадали еще 18.

(LEAD) Multiple pileups on highway kill at least 7, injure more than 30 https://t.co/L81LGRADze — Yonhap News Agency (@YonhapNews) December 14, 2019

Пострадавших в результате обоих инцидентов перевезли в больницы в Санчжу.