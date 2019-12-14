В Ивановской области автобус столкнулся с грузовиком

БРЯНСК, 14 дек — РИА Новости. Автобус из Ярославля, ехавший на текстильный рынок в Иваново, столкнулся с грузовиком, один водитель погиб, второй пострадал, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона Владислав Радостин.
По его информации, ДТП с участием автобуса, в котором, по предварительным данным, находились 23 пассажира, произошло на участке дороги Иваново — Ярославль возле деревни Буньково.
"Автобус Scania ехал из Ярославля в Иваново, автобус занесло, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ-53. В результате столкновения водитель грузовика погиб, пострадал водитель автомобиля", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что информация о пострадавших в автобусе уточняется. По предварительным данным, серьезных травм у пассажиров автобуса нет.
В УМВД также отметили, что на пассажирском сиденье находился десятилетний мальчик. По предварительным данным, от столкновения он вылетел из кабины, его нашли на обочине. Ребенок жив и доставлен в больницу.
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия.