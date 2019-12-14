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В Ивановской области автобус столкнулся с грузовиком
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РИА Новости

В Ивановской области автобус столкнулся с грузовиком

09:07 14.12.2019 (обновлено: 19:40 14.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Ивановской областиАвтобус Scania столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ-53 в Ивановской области
Автобус Scania столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ-53 в Ивановской области
© Фото : ГУ МЧС России по Ивановской области
БРЯНСК, 14 дек — РИА Новости. Автобус из Ярославля, ехавший на текстильный рынок в Иваново, столкнулся с грузовиком, один водитель погиб, второй пострадал, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона Владислав Радостин.
По его информации, ДТП с участием автобуса, в котором, по предварительным данным, находились 23 пассажира, произошло на участке дороги Иваново — Ярославль возле деревни Буньково.

"Автобус Scania ехал из Ярославля в Иваново, автобус занесло, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ-53. В результате столкновения водитель грузовика погиб, пострадал водитель автомобиля", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о пострадавших в автобусе уточняется. По предварительным данным, серьезных травм у пассажиров автобуса нет.
В УМВД также отметили, что на пассажирском сиденье находился десятилетний мальчик. По предварительным данным, от столкновения он вылетел из кабины, его нашли на обочине. Ребенок жив и доставлен в больницу.
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия.
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