На Фиджи 21 человек погиб от эпидемии кори

Министерство здравоохранения Фиджи объявило об эпидемии 7 ноября. С этого времени 200 тысяч человек сделали прививки от заболевания.

По данным издания, 12 смертельных случаев заболевания были зарегистрированы в провинции Серуа/Намоси, четыре в провинции Рева, еще четыре в Суве, и еще одна смерть в провинции Наитасири. Министерство здравоохранения не рекомендует ездить в эти части страны без особой необходимости из-за высокой степени инфекционности заболевания.