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На Фиджи 21 человек погиб от эпидемии кори
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РИА Новости

На Фиджи 21 человек погиб от эпидемии кори

09:04 14.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПациент в больнице
Пациент в больнице
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Пациент в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. По меньшей мере 21 человек скончался от эпидемии кори на Фиджи, сообщает местная газета Fiji Sun со ссылкой на министерство здравоохранения.
Министерство здравоохранения Фиджи объявило об эпидемии 7 ноября. С этого времени 200 тысяч человек сделали прививки от заболевания.
По данным издания, 12 смертельных случаев заболевания были зарегистрированы в провинции Серуа/Намоси, четыре в провинции Рева, еще четыре в Суве, и еще одна смерть в провинции Наитасири. Министерство здравоохранения не рекомендует ездить в эти части страны без особой необходимости из-за высокой степени инфекционности заболевания.
Самоа, еще одно островное государство в Тихом океане, также ранее объявило о вспышке эпидемии кори. Число жертв эпидемии кори на Самоа достигло 72 человек, всего зафиксировано более 5,1 тысячи случаев заболевания. Власти страны начали массовую вакцинацию. Правительство ввело режим чрезвычайного положения в стране на два дня.
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