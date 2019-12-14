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Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун
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РИА Новости

Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун

08:52 14.12.2019 (обновлено: 08:54 14.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
ТУЛУН (Иркутская область), 14 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу прибыл в пострадавший летом от паводка Тулун, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе визита Кобзев, в частности, посетил среднюю образовательную школу номер 6, сильно пострадавшую от наводнения. Школа была восстановлена еще в сентябре, в здании сделан капремонт.
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Кроме того, Кобзев в микрорайоне Угольщиков посетил место строительства новой школы, рассчитанной на 1275 мест. Сдать объект планируют к августу 2020 года.
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