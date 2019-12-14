Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун

В ходе визита Кобзев, в частности, посетил среднюю образовательную школу номер 6, сильно пострадавшую от наводнения. Школа была восстановлена еще в сентябре, в здании сделан капремонт.

Врио главы региона проверил работу системы пожарной безопасности в учебном заведении. На вызов в течение нескольких минут прибыли три машины пожарной службы.