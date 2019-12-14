Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун

ТУЛУН (Иркутская область), 14 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу прибыл в пострадавший летом от паводка Тулун, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе визита Кобзев, в частности, посетил среднюю образовательную школу номер 6, сильно пострадавшую от наводнения. Школа была восстановлена еще в сентябре, в здании сделан капремонт.
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Врио главы региона проверил работу системы пожарной безопасности в учебном заведении. На вызов в течение нескольких минут прибыли три машины пожарной службы.
Кроме того, Кобзев в микрорайоне Угольщиков посетил место строительства новой школы, рассчитанной на 1275 мест. Сдать объект планируют к августу 2020 года.
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