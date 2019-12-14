В Хабаровском крае два человека погибли в ДТП с автобусами

ХАБАРОВСК, 14 дек - РИА Новости. Иномарка столкнулась с двумя автобусами на трассе под Хабаровском, два человека погибли, сообщил РИА Новости в субботу представитель управления ГИБДД по Хабаровскому краю.
"Авария произошла вечером в пятницу на 22-м километре трассы Хабаровск-Владивосток. Водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Higer, после чего Camry отбросило на свою полосу, и он врезался в автобус Foton. Водитель легкового автомобиля 47 лет и его 19-летний пассажир погибли. Других пострадавших в аварии нет", - сказал собеседник.
Он не уточнил количество пассажиров в автобусах. По его словам, водители автобусов были трезвы. Проводится проверка.