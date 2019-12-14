В Хабаровском крае два человека погибли в ДТП с автобусами

"Авария произошла вечером в пятницу на 22-м километре трассы Хабаровск-Владивосток. Водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Higer, после чего Camry отбросило на свою полосу, и он врезался в автобус Foton. Водитель легкового автомобиля 47 лет и его 19-летний пассажир погибли. Других пострадавших в аварии нет", - сказал собеседник.