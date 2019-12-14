В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали семь человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В Свердловской области съехал с трассы и перевернулся автобус, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, авария произошла в 07:10 утра (05:10 мск) на 242-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. В автобусе находились 53 пассажира, которые ехали с концерта певца Макса Коржа, проходившего в Перми.

"В одно из мгновений неожиданно водитель задремал, в результате не справился с управлением своей машины, автобус выехал на полосу встречного движения, проехав ее, съехал с трассы и перевернулся, лег на левую сторону", — рассказал Горелых.

По его словам, автобус протащило по заснеженной земле и он остановился в непосредственной близости от деревьев лесополосы, до которой в этом месте порядка 20 метров от трассы. Только поэтому обошлось без жертв, добавил собеседник агентства.

Тем не менее пострадали семь человек, их доставили в Бисертскую больницу.

Водитель автобуса не пострадал. Это 32-летний житель Артемовского района, его стаж вождения составляет девять лет. Сейчас представители МВД опрашивают его.

Авария не привела к затору на дороге, наряды ДПС обеспечивают порядок движения. На место происшествия направлена усиленная следственно-оперативная группа во главе с начальником ГИБДД города Нижние Серги Денисом Савсюком.