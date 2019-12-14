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В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали семь человек
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РИА Новости

В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали семь человек

07:59 14.12.2019 (обновлено: 15:27 14.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В Свердловской области съехал с трассы и перевернулся автобус, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, авария произошла в 07:10 утра (05:10 мск) на 242-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. В автобусе находились 53 пассажира, которые ехали с концерта певца Макса Коржа, проходившего в Перми.
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"В одно из мгновений неожиданно водитель задремал, в результате не справился с управлением своей машины, автобус выехал на полосу встречного движения, проехав ее, съехал с трассы и перевернулся, лег на левую сторону", — рассказал Горелых.
По его словам, автобус протащило по заснеженной земле и он остановился в непосредственной близости от деревьев лесополосы, до которой в этом месте порядка 20 метров от трассы. Только поэтому обошлось без жертв, добавил собеседник агентства.
Тем не менее пострадали семь человек, их доставили в Бисертскую больницу.
Водитель автобуса не пострадал. Это 32-летний житель Артемовского района, его стаж вождения составляет девять лет. Сейчас представители МВД опрашивают его.
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Авария не привела к затору на дороге, наряды ДПС обеспечивают порядок движения. На место происшествия направлена усиленная следственно-оперативная группа во главе с начальником ГИБДД города Нижние Серги Денисом Савсюком.
Пассажиров перевернувшегося автобуса полицейские пересаживают на попутные рейсовые автобусы, следующие в Екатеринбург.
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Валерий ГорелыхСвердловская областьПроисшествия
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