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2019-12-14T07:53+0300
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На Тайване задержали мужчину, установившего бомбу у штаба Гоминьдана
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РИА Новости

На Тайване задержали мужчину, установившего бомбу у штаба Гоминьдана

07:53 14.12.2019
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© AFP 2019 / Mandy ChengСотрудник полиции на одной из улиц Тайбея, Тайвань.
Сотрудник полиции на одной из улиц Тайбея, Тайвань.
© AFP 2019 / Mandy Cheng
Сотрудник полиции на одной из улиц Тайбея, Тайвань.. Архивное фото
ПЕКИН, 14 дек - РИА Новости. Полиция Тайваня в субботу утром задержала мужчину, который установил предположительное взрывное устройство возле избирательного штаба главной оппозиционной партии "Гоминьдан" в городе Тайнань, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
Очередные выборы главы администрации Тайваня пройдут 11 января 2020 года, основным кандидатом от Демократической прогрессивной партии стала действующая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, опередив на праймериз бывшего главу парламента Уильяма Лая. Кандидатом от оппозиционной партии "Гоминьдан" на выборах главы администрации острова будет мэр города Гаосюн Хань Гоюй.
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Мужчина по фамилии У установил предположительное взрывное устройство на заднюю стену избирательного штаба партии в городе Тайнань на юго-западе острова, после чего успел добраться до соседнего города Гаосюн, где вступил в перестрелку с местной полицией. Он укрылся в съемной квартире на 4-м этаже и на протяжении почти 10 часов не желал сдаваться, для его задержания полиции понадобилось привлечь отряд особого назначения.
Стражи правопорядка несколько пытались взять квартиру штурмом, применяя слезоточивый газ, от которого также пострадали собравшиеся внизу у здания журналисты. И только в третий раз их попытка увенчались успехом.
Представитель правоохранительных органов Линь Чжунбинь позже сообщил, что в подозреваемого попали четыре пули, однако ранения не угрожают его жизни, мужчина был госпитализирован в сопровождении полиции. Мотивы его поступка пока не известны.
После предварительно расследования полиция сообщила, что установленное у штаба партии "Гоминьдан" устройство состояло из проводов, адаптера, порошка и трех емкостей с неизвестной жидкостью, состав которых общественности пока не раскрывают.
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