Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T07:36+0300
https://ria.ru/20191214/1562386692.html
Посол России рассказал, что мешает российскому бизнесу работать с КНДР
https://cdn22.img.ria.ru/images/149236/36/1492363687_0:28:2970:1699_1036x0_80_0_0_5a37690411c9c03e892f1e56b18c8d06.jpg
РИА Новости

Посол России рассказал, что мешает российскому бизнесу работать с КНДР

07:36 14.12.2019
1954
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол России в КНДР Александр Мацегора
Посол России в КНДР Александр Мацегора
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Посол России в КНДР Александр Мацегора. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что есть потенциал продажи косметики и лекарств из Северной Кореи в РФ, но из-за американских санкций наши компании боятся вести бизнес с КНДР.
"Санкции очень здорово подрезали нашу торговлю. Экономические проблемы у корейцев тоже не помогли возможности поставлять что-то на экспорт. Главные северокорейские продукты - руда, уголь, металлы, рыба, ископаемые - все это попало под санкции. Что касается косметики, лекарственных препаратов - это возможно, они должны пройти сертификацию", - сказал Мацегора в эфире радио "Владивосток".
По его словам, проблема в том, что американцы "скрупулезнейшим образом под увеличительным стекло рассматривают любого, кто рискнет даже законным бизнесом с корейцами заниматься, начинают преследовать, санкции, счета замораживать".
"Люди просто запуганы, наши бизнесмены запуганы. Торговля между КНР и КНДР исчисляется сотнями миллионов долларов. Китайцы, возможно, более рисковые, взаимодействуют с корейцами успешно. Наши бизнесмены гораздо более осторожны", - добавил посол.
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
Вчера, 06:50
Посол России предложил КНДР решение проблемы с браконьерством
3601621
Обсудить 5
Северная КореяАлександр МацегораКНДРРоссияСШАВ миреЭкономика
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
Пхеньян
Россия и Китай будут предлагать новую политику в отношении КНДР
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая
Советник Трампа раскрыл детали торговой сделки с Китаем
Рабочий на территории хранилища газа
Катар приветствует конкуренцию со стороны России в поставках газа в ЕС
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Китай не будет вводить новые пошлины в отношении США
Жители Пхеньяна с флагом КНДР
Посол России рассказал, к чему может привести новый курс КНДР
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков предсказал "мрачный сценарий" для Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не исключил новых раундов переговоров с Россией
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
Глава МИД Китая призвал США "остыть" и пересмотреть свою политику
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу
Китай и США согласовали текст первой части торгового соглашения
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Адвокат рассказал, почему Лондон может отказать в экстрадиции Ассанжа
Компрессорная установка месторождения природного газа
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
США и КНР подпишут проект торгового соглашения в пятницу, сообщает СМИ
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Основатель Blackwater американец Эрик Принс. 2007 год
СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30В партии "Яблоко" сменился председатель
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния