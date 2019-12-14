Посол России рассказал, что мешает российскому бизнесу работать с КНДР

"Санкции очень здорово подрезали нашу торговлю. Экономические проблемы у корейцев тоже не помогли возможности поставлять что-то на экспорт. Главные северокорейские продукты - руда, уголь, металлы, рыба, ископаемые - все это попало под санкции. Что касается косметики, лекарственных препаратов - это возможно, они должны пройти сертификацию", - сказал Мацегора в эфире радио "Владивосток".