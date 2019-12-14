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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-14T11:30+0300
https://ria.ru/20191214/1562386585.html
Исследование показало, сколько россияне потратят на Новый год
https://cdn25.img.ria.ru/images/156198/70/1561987080_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_510886b822a3eabaac4770e7bf1a2c3b.jpg
РИА Новости

Исследование показало, сколько россияне потратят на Новый год

07:10 14.12.2019 (обновлено: 11:30 14.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Прохожие на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Примерно треть россиян планируют потратить на подготовку к Новому году не более десяти тысяч рублей, говорится в исследовании компании MoneyMan, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Компания проводила опрос о предполагаемых тратах на подготовку к новогодним праздникам, в том числе на оформление новогоднего стола, подарки, а также декор и украшения.

"В бюджет до пяти тысяч рублей планируют уложиться девять процентов опрошенных. Около 33 процентов потратят на праздник до десяти тысяч рублей. А 28 процентов участников опроса запланировали на эти мероприятия до 15 тысяч рублей", — рассказали аналитики.

В 20 тысяч рублей намерены уложиться 10 процентов опрошенных, бюджет до 25 тысяч планируют семь процентов, а еще 10 процентов собираются потратить более 25 тысяч рублей.
Однако есть и те, кто не собирается выделять деньги на новогодние хлопоты — около трех процентов россиян совсем вычеркнули эту статью расходов из своего декабрьского бюджета.
Новогодний стол
13 декабря, 04:05Новый год—2020
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Обсудить 20
Новый год—2020Новый ГодРоссияОбщество
Популярные комментарии
Если сравнить такую же статью с прошлым годом, то разница есть. Народ немного обеднел.
14 декабря, 08:05
АБАлександр Баранов
610202
Я и 5000 не смогу в этом году выделить....
14 декабря, 08:16
РПРоман Пнр
700202
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