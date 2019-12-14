Исследование показало, сколько россияне потратят на Новый год

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Примерно треть россиян планируют потратить на подготовку к Примерно треть россиян планируют потратить на подготовку к Новому году не более десяти тысяч рублей, говорится в исследовании компании MoneyMan, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Компания проводила опрос о предполагаемых тратах на подготовку к новогодним праздникам, в том числе на оформление новогоднего стола, подарки, а также декор и украшения.

"В бюджет до пяти тысяч рублей планируют уложиться девять процентов опрошенных. Около 33 процентов потратят на праздник до десяти тысяч рублей. А 28 процентов участников опроса запланировали на эти мероприятия до 15 тысяч рублей", — рассказали аналитики.

В 20 тысяч рублей намерены уложиться 10 процентов опрошенных, бюджет до 25 тысяч планируют семь процентов, а еще 10 процентов собираются потратить более 25 тысяч рублей.