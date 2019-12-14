Власти Нового Орлеана объявили режим ЧС после кибератаки

Как сообщается микроблоге мэра в Twitter, в ночь на пятницу в городской сети была зафиксирована "подозрительная активность", специалисты установили, что инцидент представлял угрозу для безопасности города. В качестве меры предосторожности специалисты городского отдела информационных технологий отключили серверы.
Отмечается, что в городе продолжают работать экстренные службы. Городские власти обратились за помощью к полиции штата, национальной гвардии, специалистам ФБР и Секретной службы.
Как сообщило издание Wall Street Journal в пятницу, от кибератаки пострадала в этом месяце одна из самых крупных сетей больниц в штате Нью-Джерси. В результате "нападения" вирусов-вымогателей на больничные системы, начавшегося второго декабря, была нарушена работа 17 больниц.
Ранее кибератаке подвергся город Пенсакола в штате Флорида, где накануне военнослужащий Саудовской Аравии устроил стрельбу на базе ВМС США. При этом официальные лица города не связывали инцидент со стрельбой на авиационной базе ВМС.
11 декабря, 11:57В Иране сообщили о крупной кибератаке на инфраструктуру страны