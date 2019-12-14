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Власти Нового Орлеана объявили режим ЧС после кибератаки
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РИА Новости

Власти Нового Орлеана объявили режим ЧС после кибератаки

07:06 14.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мэр Нового Орлеана (штат Луизиана) Латоя Кантрелл объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за кибератаки, сообщила мэр в Twitter.
Как сообщается микроблоге мэра в Twitter, в ночь на пятницу в городской сети была зафиксирована "подозрительная активность", специалисты установили, что инцидент представлял угрозу для безопасности города. В качестве меры предосторожности специалисты городского отдела информационных технологий отключили серверы.
Отмечается, что в городе продолжают работать экстренные службы. Городские власти обратились за помощью к полиции штата, национальной гвардии, специалистам ФБР и Секретной службы.
Как сообщило издание Wall Street Journal в пятницу, от кибератаки пострадала в этом месяце одна из самых крупных сетей больниц в штате Нью-Джерси. В результате "нападения" вирусов-вымогателей на больничные системы, начавшегося второго декабря, была нарушена работа 17 больниц.
Ранее кибератаке подвергся город Пенсакола в штате Флорида, где накануне военнослужащий Саудовской Аравии устроил стрельбу на базе ВМС США. При этом официальные лица города не связывали инцидент со стрельбой на авиационной базе ВМС.
Хакер
11 декабря, 11:57
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ЛуизианаНовый ОрлеанСШАПроисшествияВ мире
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