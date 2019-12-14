Власти Нового Орлеана объявили режим ЧС после кибератаки

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мэр Нового Орлеана (штат Мэр Нового Орлеана (штат Луизиана ) Латоя Кантрелл объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за кибератаки, сообщила мэр в Twitter

Как сообщается микроблоге мэра в Twitter, в ночь на пятницу в городской сети была зафиксирована "подозрительная активность", специалисты установили, что инцидент представлял угрозу для безопасности города. В качестве меры предосторожности специалисты городского отдела информационных технологий отключили серверы.

Отмечается, что в городе продолжают работать экстренные службы. Городские власти обратились за помощью к полиции штата, национальной гвардии, специалистам ФБР и Секретной службы.

Как сообщило издание Wall Street Journal в пятницу, от кибератаки пострадала в этом месяце одна из самых крупных сетей больниц в штате Нью-Джерси. В результате "нападения" вирусов-вымогателей на больничные системы, начавшегося второго декабря, была нарушена работа 17 больниц.