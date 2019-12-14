Военные полицейские следят за порядком на учениях "Индра"

"В ходе "Индры" правопорядок и воинскую дисциплину на полигоне и в полевом лагере, где размещены военнослужащие, совместно обеспечивают подразделения российской и индийской военной полиции. Российские военные полицейские для участия в подобном учении прибыли в Индию впервые", - сказал он.