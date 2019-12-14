Военные полицейские следят за порядком на учениях "Индра"

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Военные полицейские России и Индии обеспечивают правопорядок во время учений "Индра-2019", в ходе которых военнослужащие отрабатывают задачи по борьбе с терроризмом и уничтожению "боевиков", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.
"Индра-2019" проходит с 11 по 21 декабря в трех индийских штатах. В учениях принимают участие в общей сложности более 700 военнослужащих ВС РФ.
"В ходе "Индры" правопорядок и воинскую дисциплину на полигоне и в полевом лагере, где размещены военнослужащие, совместно обеспечивают подразделения российской и индийской военной полиции. Российские военные полицейские для участия в подобном учении прибыли в Индию впервые", - сказал он.
Воскресенский добавил, что в состав подразделения входит 20 человек, кроме того, военные полицейские двух стран охотно делятся опытом и совершенствуют практическую подготовку.
11 декабря, 14:35В Индии началась морская часть учения "Индра-2019"